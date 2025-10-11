Egy hatalmas és veszélyes állat is feltűnt Diósgyőrben - fotók, videó

A Kék madárpók (Poecilotheria metallica) lenyűgöző megjelenésével és élénk színeivel az egyik legszemetgyönyörködtetőbb pókfaj a világon. Ez az élőlény különösen ritka, mivel természetes élőhelye kis területre korlátozódik Indiában. Kékes árnyalatú, fémes csillogású testével és lábaival azonnal magára vonja a figyelmet, és a terráriumi tartók körében is igen kedvelt. Elsőként a menekülést választja, de tartós provokáció esetén a harapás előtt nem figyelmeztet. A harapások nagyon fájdalmasak és kórházi kezelést igényelnek.