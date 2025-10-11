41 perce
Egy hatalmas és veszélyes állat is feltűnt Diósgyőrben - fotók, videó
Egzotikus állatokat mutattak be október 11-én szombaton az Ady Endre Művelődési Házban. Volt közöttük egy, a maga nemében hatalmas állat is, aki a Metallica nevet viselte.
Egzotikus állatok lepték el az Adyt
Fotó: Vajda János
Hatalmas állat Metallica, hiszen a pókok között kiemelkedik méreteivel, és ahogy azt Csík Tamástól, az állat gondozójától megtudtuk, nem is veszélytelen.
Ez a kék madárpók nagyon veszélyes, a mérge halálos is lehet. Nagyon gyors, képes több mint két métert ugrani helyből. Ezért nem vesszük ki a terráriumból, de a többi állatunkat meg lehet a látogatóknak fogni és simogatni
- mondta el kérdésünkre Tamás.
Jobb, ha nyitott szemmel jár Borsodban, mert hatalmas élőlényekre bukkanhat
Gyönyörű, de mérges
A Kék madárpók (Poecilotheria metallica) lenyűgöző megjelenésével és élénk színeivel az egyik legszemetgyönyörködtetőbb pókfaj a világon. Ez az élőlény különösen ritka, mivel természetes élőhelye kis területre korlátozódik Indiában. Kékes árnyalatú, fémes csillogású testével és lábaival azonnal magára vonja a figyelmet, és a terráriumi tartók körében is igen kedvelt. Elsőként a menekülést választja, de tartós provokáció esetén a harapás előtt nem figyelmeztet. A harapások nagyon fájdalmasak és kórházi kezelést igényelnek.
Hatalmas állat Zoé boa is, de ő barátságos volt
Hetven darab állatom van, most nem hoztuk el mindet. A legnépszerűbb közülük Zoé, a boa constrictor, aki mikor hozzám került, akkora volt mint a cipőfűzőm. Most már tíz éves, én neveltem fel. Az itt jelenlévő állatokat lehet fogdosni és simogatni: ez a program egyik különlegessége
– teszi hozzá az állatgondozó.
Az egzotikus állatkiállítás nagyon népszerű volt a kisebbek és a nagyobbak körében is, folyamatosan érkeztek a látogatók, hogy megtekintsék a különleges állatfajokat.
Egzotikus állat kiállítás MiskolconFotók: Vajda János
