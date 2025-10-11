október 11., szombat

Egy hatalmas és veszélyes állat is feltűnt Diósgyőrben - fotók, videó

Egzotikus állatokat mutattak be október 11-én szombaton az Ady Endre Művelődési Házban. Volt közöttük egy, a maga nemében hatalmas állat is, aki a Metallica nevet viselte.

Egzotikus állatok lepték el az Adyt

Fotó: Vajda János

Hatalmas állat Metallica, hiszen a pókok között kiemelkedik méreteivel, és ahogy azt Csík Tamástól, az állat gondozójától megtudtuk, nem is veszélytelen.

hatalmas állat
Metallica egy maga nemében hatalmas állat
Fotó: Galambos Eszter

 

Ez a kék madárpók nagyon veszélyes, a mérge halálos is lehet. Nagyon gyors, képes több mint két métert ugrani helyből. Ezért nem vesszük ki a terráriumból, de a többi állatunkat meg lehet a látogatóknak fogni és simogatni

 - mondta el kérdésünkre Tamás.

Gyönyörű, de mérges

A Kék madárpók (Poecilotheria metallica) lenyűgöző megjelenésével és élénk színeivel az egyik legszemetgyönyörködtetőbb pókfaj a világon. Ez az élőlény különösen ritka, mivel természetes élőhelye kis területre korlátozódik Indiában. Kékes árnyalatú, fémes csillogású testével és lábaival azonnal magára vonja a figyelmet, és a terráriumi tartók körében is igen kedvelt. Elsőként a menekülést választja, de tartós provokáció esetén a harapás előtt nem figyelmeztet. A harapások nagyon fájdalmasak és kórházi kezelést igényelnek.

Hatalmas állat Zoé boa is, de ő barátságos volt

Hetven darab állatom van, most nem hoztuk el mindet. A legnépszerűbb közülük Zoé, a boa constrictor, aki mikor hozzám került, akkora volt mint a cipőfűzőm. Most már tíz éves, én neveltem fel. Az itt jelenlévő állatokat lehet fogdosni és simogatni: ez a program egyik különlegessége 

– teszi hozzá az állatgondozó.

hatalmas állat
Zoé a boa nagyon barátságos 
Fotó: Vajda János

Az egzotikus állatkiállítás nagyon népszerű volt a kisebbek és a nagyobbak körében is, folyamatosan érkeztek a látogatók, hogy megtekintsék a különleges állatfajokat.

Egzotikus állat kiállítás Miskolcon

Fotók: Vajda János

 

 

 

