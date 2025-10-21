október 21., kedd

Veterán

1 órája

Borsod legöregebb eladó autója után még a katonák is megfordulnak! Ki tudja, mit élt át a legenda, de most bagóért viheted!

A veterán járművek szerelmesei is megtalálhatják kedvencüket. Borsodban is vannak olyan eladó használt autók, amikre nem biztos, hogy rákeres az átlag felhasználó.

Boon.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében a használtautó-piacon jól látható a régebbi járművek jelenléte: az adatok és hirdetések alapján akadnak olyan autók, amelyek jócskán az országos átlagévjárat alatt vannak. Ez egyszerre kínál lehetőséget – alacsonyabb vételár révén – és kihívást – magasabb fenntartási költségek, esetleg alacsonyabb biztonsági szint –, a vásárlóknak ezért célszerű alaposan átgondolni a döntést. Nemcsak erről van itt viszont szó. Elhoztuk a vármegye 3 legöregebb használt autóját:

Forrás: hasznaltauto.hu

A legöregebb használt autók Borsodban

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében a hasznaltauto.hu adatai alapján cikkünk készültekor az alábbiak vannak az első három helyen:

A legérdekesebb talán egy 1970-es évjáratú GAZ-69, ami egy szovjet terepjáró és a Gorkiji Autógyár fejlesztette ki az 1950-es évektől kezdve. Ez volt az egyik legismertebb és legtartósabb katonai-polgári terepjáró a keleti blokkban és Magyarországon is szolgált különféle szervezeteknél.

A hirdetésben a járművet félmillió forintért kínálják 20 ezer kilométer futásteljesítménnyel.

Forrás: hasznaltauto.hu

Érdekes, hogy a második és harmadik helyezett autó között korban mindössze egy hónap van és mindkettő „bogár”.

Bogarak

A második egy 1970-es Volkswagen 1300, amely a legendás Volkswagen Bogár egyik klasszikus változata – az autótípus, amely a világ egyik legismertebb és legtöbbet gyártott modellje lett.

Az „1300” elnevezés a motor hengerűrtartalmára (1.3) utal, és a típust az 1960-as évek közepétől gyártotta a Volkswagen.

Ezt a modellt a hirdetésben 2 190 000 forintért kínálják 19 000 kilométerrel a kerekei mögött.

Forrás: haszaltauto.hu

Käfer

A harmadik helyen egy Volkswagen Käfer 1302 a legendás Bogár-sorozat egyik késői, modernizált változata, amelyet 1970 és 1972 között gyártottak. Ez volt az első Bogár, amely jelentős műszaki újításokat hozott, miközben megőrizte a klasszikus, kerekded formát, ami a típust világszerte ikonikussá tette.

Ezt a modellt 2 650 000 forintért kínálják 1970-es évjáratával és 39 456 kilométer futásteljesítménnyel.

Volkswagen Bogár
Forrás: hasznaltauto.hu

 

