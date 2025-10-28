Használt autó, drága meglepetés - Ezek a kötelező költések, hogy boldogan autózz el a naplementében

Sokan gondolják úgy, hogy egy használt autó megvásárlásával véget ér a kiadások sora, pedig a valóságban a vételár csupán a kezdet. Erre mondják azt, hogy „megvenni egy autót, az egy dolog”. Az adásvételt követően több kötelező és ajánlott költséggel is számolni kell, amelyek nélkül sem jogilag, sem biztonságosan nem használható az autó.

Ezeket jobb tudni használt autó vásárlása előtt

Forrás: MW

Kötelező biztosítás

Az egyik legfontosabb dolog használt autó vásárlása után, hogy haladéktalanul kössük meg a (a nevében is benne van) kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást, enélkül egy métert sem ajánlott megtenni az autóval, erről egy korábbi cikkünkben pedig hosszasan értekeztünk, ami az alábbi linken elérhető: