Használt autó, drága meglepetés - Ezek a kötelező költések, hogy boldogan autózz el a naplementében
Megvásároltad, aztán egy hónap múlva tönkrement a kuplung? Használt autó vásárlás esetén emiatt már hiába rohansz vissza az eladóhoz.
Sokan gondolják úgy, hogy egy használt autó megvásárlásával véget ér a kiadások sora, pedig a valóságban a vételár csupán a kezdet. Erre mondják azt, hogy „megvenni egy autót, az egy dolog”. Az adásvételt követően több kötelező és ajánlott költséggel is számolni kell, amelyek nélkül sem jogilag, sem biztonságosan nem használható az autó.
Kötelező biztosítás
Az egyik legfontosabb dolog használt autó vásárlása után, hogy haladéktalanul kössük meg a (a nevében is benne van) kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást, enélkül egy métert sem ajánlott megtenni az autóval, erről egy korábbi cikkünkben pedig hosszasan értekeztünk, ami az alábbi linken elérhető:
A kötelező biztosítás megléte a további lépésekhez is kulcsfontosságú, hiszen nélküle nem forgalomba helyezhető az autó.
Eredetvizsgálat
Minden tulajdonosváltáskor kötelező elvégezni az eredetiségvizsgálatot, amely igazolja majd a jármű eredetét és annak megfelelőségét. Ennek hiányában az átírást nem lehet intézni, de például, ha kereskedésben veszel használt autót, akkor ezt akár ott helyben is megcsinálják neked.
A használt autó átírása
A vásárlás után legkésőbb 15 napon belül el kell végezni az autó átírását az illetékes okmányirodában. A folyamat során új forgalmit és törzskönyvet kap az új tulajdonos. Az átíráshoz szükséges az adásvételi szerződés, a biztosítási igazolás és az eredetvizsgálat megléte.
Ez a lépés biztosítja, hogy a jármű adminisztratív szempontból is az új tulajdonos nevére kerüljön.
Kötelező műszaki költések, hogy ne szívd meg
Minden használt autót célszerű minél hamarabb átvizsgálni, még akkor is, ha az előző tulajdonos azt állította, mindennel el volt látva. Egy szakember fel tudja mérni a a futómű, a fékek, abroncsok állapotát, valamint javasolhatja az olaj és szűrők cseréjét.
Egy dolog megvenni egy autót, meg egy másik fenntartani. Attól használt egy autó, hogy előjöhetnek rajta hibák, különösen például egy 10 éves autó esetében. Azért erősen ajánlott hozzáértőhöz fordulni a vásárlás után minél hamarabb, mert egy használt autóra nem kapsz olyan garanciát, mint egy újra. Szavatosság vonatkozik rá, ami azt jelenti, hogy ezt az eladó olyan hibákra vállalja, amik már akkor is fennáltak, amikor vásároltad az autót. Hiába viszed vissza egy hónap után, hogy elromlott a klíma vagy a kuplung, azt már nem fogod tudni bizonyítani, hogy így adták el neked
– mondta Székely Róbert autószerelő.
A lényeg, hogy ha időben leellenőrzöd/ellenőrizteted az autót, azzal gyakran nagyobb hibákat előzhetsz meg, ami hosszú távon megtérül
– tette hozzá.
