Ezért nem viszi el senki a kocsid – ha meglátják a hirdetésedben, már görgetnek is tovább
Mindannyian láthattunk már különböző oldalakon megjelenő hirdetéseket, amik enyhébb szólva is elriaszthatják a vevőket. Mutatjuk, mik a használt autó hirdetések legnagyobb hibái:
Ha el akarod adni az autódat, érdemes pár dologra odafigyelni. Talán a helyesírásnak alapnak kellene lennie, mégis rengeteg olyan használt autó hirdetés van, ahol például ékezetek nélkül írják le a képekhez mellékelt szöveget, vagy maguk a képek azok, amik nem a jármű legjobb formáját mutatják. Ezek a hibák meglepően gyakoriak, következzen tehát néhány példa és tanulság:
Ne írj túl alap infókat, mintha titokban tartanád
Gyakran látni olyan használt autó hirdetéseket, ahol még a jármű ára sincs feltüntetve, csak van néhány kép és maximum alapinfó. Ha ezt kihagyod, az érdeklődők rögtön tovább fognak görgetni, nem fogja őket megragadni csupán pár kép az autóról.
Legyél mindig őszinte és részletes – az adatokat sem kell titkolni.
Ne bízd a „majd privátban megbeszéljük”- jellegű formátumra.
A szintén túl kevés konkrét információval teszel ki egy hirdetést, aztán odaírod, hogy majd ezt meg azt privátban megbeszéljük, azzal csak felesleges köröket futsz. Az érdeklődők többsége a fenti példához hasonlóan csak tovább fog görgetni, te pedig várhatod a telefonhívást.
A tanulság itt is az, hogy legyen mindig világos az ajánlat, ideális esetben minden fontos adat nyíltan kell, hogy szerepeljen.
Ja, továbbá gondolj csak bele: te felhívnád érdeklődni?
Ne legyen homályos sem a kép, sem a leírás
A képek fontosságáról már egy korábbi cikkünkben is értekeztünk, amit erre a linkre kattintva olvashatsz:
A hirdetésekhez csatolt képek sok esetben sötétek, homályosak, életlenek. Ez biztos, hogy senkinek nem figyelemfelhívó, pláne nem egy leendő vásárló számára, aki a lehető legjobb ajánlatot keresi.
Mivel az első benyomás kulcs fontosságú az autóeladásnál, fontos, hogy szép képek legyenek a járműről mind kívül, mind belül, ráadásul a lehető legjobb minőségben.
A tartalom pedig ne legyen sablonos, ahogyan a kép, a lírás is része az első benyomásnak. Példaként: „hibátlan állapot, mindig alkuképes, nem lopott”. Általában ezek is csak tovább görgetésre adnak okot a felhasználóknak.
Ne titkolózz
Ahogyan fentebb már említettük, nem érdemes titkolózni a hirdetésben. Ezt ne tedd sem a rendszám kitakarásával, sem a valós állapot tekintetében, sem pedig egyéb fontos adatokkal, hiszen csak az titokzatoskodik, akinek van is takargatni valója.
Mi tehát a fontos használt autó hirdetésénél?
Amikor hirdetést készítesz, gondolj arra, hogy a cél az, hogy bevonzd az érdeklődőket, ne pedig kizárólag „kérdezőket” generálj. A részletek, mint az ár, évjárat, kilométer, állapot nem túl sok információ, hanem alap elvárás. A rossz képek, homályos kategóriaválasztás és a sablonszövegek szinte biztosan kizáró tényezők.
A Totalcar cikke is rámutat, ha ezeket elkerülöd, már nagyot lépsz a hatékonyabb hirdetés felé.
