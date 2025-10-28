Ezért nem viszi el senki a kocsid – ha meglátják a hirdetésedben, már görgetnek is tovább

Ha el akarod adni az autódat, érdemes pár dologra odafigyelni. Talán a helyesírásnak alapnak kellene lennie, mégis rengeteg olyan használt autó hirdetés van, ahol például ékezetek nélkül írják le a képekhez mellékelt szöveget, vagy maguk a képek azok, amik nem a jármű legjobb formáját mutatják. Ezek a hibák meglepően gyakoriak, következzen tehát néhány példa és tanulság:

Ne titkold az adatokat, ha használt autót hirdetsz

Ne írj túl alap infókat, mintha titokban tartanád

Gyakran látni olyan használt autó hirdetéseket, ahol még a jármű ára sincs feltüntetve, csak van néhány kép és maximum alapinfó. Ha ezt kihagyod, az érdeklődők rögtön tovább fognak görgetni, nem fogja őket megragadni csupán pár kép az autóról.

Legyél mindig őszinte és részletes – az adatokat sem kell titkolni.

Ne bízd a „majd privátban megbeszéljük”- jellegű formátumra.

A szintén túl kevés konkrét információval teszel ki egy hirdetést, aztán odaírod, hogy majd ezt meg azt privátban megbeszéljük, azzal csak felesleges köröket futsz. Az érdeklődők többsége a fenti példához hasonlóan csak tovább fog görgetni, te pedig várhatod a telefonhívást.

A tanulság itt is az, hogy legyen mindig világos az ajánlat, ideális esetben minden fontos adat nyíltan kell, hogy szerepeljen.

Ja, továbbá gondolj csak bele: te felhívnád érdeklődni?

Ne legyen homályos sem a kép, sem a leírás

