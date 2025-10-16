1 órája
A nepperek sem csinálják jobban: így sajtold ki az utolsó fillért is az eladó kocsidból
Nem is olyan egyszerű, mint azt elsőre sokan hiszik. Az alábbi útmutató segít sokkal hatékonyabban hirdetni és eladni egy használt autót.
A használt autó eladása magánszemélyként sokak számára könnyű feladatnak tűnhet, de ez felkészületlenül nagyon könnyen átfordulhat egy stresszes feladatba. A papírok, az áralku és az érdeklődők kezelése nem is olyan egyszerű feladat, de egy kis felkészüléssel hamarabb és jobb áron is eladhatjuk a kocsit. Íme a legfontosabb tudnivalók a témában, hogy gördülékenyen menjen a folyamat.
Nemrég egyébként értekeztünk a gumiabroncsokkal kapcsolatos tévhitekről is, mivel lassan itt a csere ideje:
Már mondja is a műhelytitkot a miskolci gumis, itt a nyers igazság a négy évszakos abroncsokról
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
Az első lépés
Ha már eldöntöttük, hogy el szeretnénk adni az autót akkor fontos tudni, hogy magánszemélyként sokkal jobban járunk anyagilag, ha magunk adjuk el azt, nem pedig egy kereskedésen keresztül (például beszámítással).
Első lépésként legyünk tisztában a jármű paramétereivel. Keressük elő a papírjait: a forgalmit, egyéb dokumentumokat és írjuk fel a kilométeróra állását. Továbbá szedjük össze, milyen felszereltséggel rendelkezik az autó. Ezeket az adatokat a hirdetés leírásában részletesen tüntessük fel, mert minél több adat áll rendelkezésre a lehetséges vevő számára, annál vonzóbb lesz a hirdetés.
A legfontosabb lépés a használt autó hirdetésekor
Mivel az első benyomás a legfontosabb egy vevő számára, az autóról készített képek kulcsfontosságúak. Egyrészt az autó legyen tiszta kívül és belül, másrészt ezek a fotók legyenek a lehető legjobb minőségűek.
Olyan trükköket is érdemes bevetni, mint felkapcsolva hagyni a lámpát a kép készítésekor és egy jó hátteret választani, ugyanis ezek máris egy jó első benyomást keltenek.
Ne csak az autó külsejéről legyenek képek, jelentős bizalmat sugároz a vevő felé, ha minél több fotó van a járműről kívül, belül, de még a motortérről is (amit szintén javallott előtte szépen áttisztogatni).
A következő maga a hirdetés
Fontos, hogy a hirdetés leírása tartalmazza az összes információt, amit csak lehet. Azért is érdemes minden paramétert feltüntetni, mert sok érdeklődő szűrőket is alkalmaz használt autók böngészésekor, tehát ha például valaki olyan járművet keres, amiben van digitális klíma, mi pedig ezt feltüntettük a hirdetésben, nagyobb eséllyel fog rátalálni a miénkre.
Fogalmazzunk továbbá helyesen, de kerüljük a mellébeszélést.
A beárazás és az óvatosság
Használt autó hirdetéskor érdemes egy kicsit magasabb árat meghatározni a leírásban, ugyanis ha valaki talál aa járművön olyan hibát, amit mi nem írtunk bele a hirdetésbe (akár csak azért, mert mi sem tudtunk róla), akkor jobb alkupozícióba kerülhet.
Óvakodjunk a pofátlan kereskedőktől (tisztelet a kivételnek), akik lehetetlen alkukkal próbálnak megkeresni. Ha nem feltétlenül sürgős eladni az autót, inkább várjunk a rendes vevőre. Erre példaképp egy olvasónk mesélte el történetét:
Éppen szerettem volna lecserélni az autómat. Egy tíz éves Renault Fluence volt a jármű, amit eladásra kínáltam. Az értéke akkor körülbelül az állapotát és a korát figyelembe véve 800 ezer forint volt. Először azzal próbálkoztam (csak a gyorsaság kedvéért), hogy beviszem személyesen egy kereskedésbe és ott hagyom egy kicsit kevesebbért. Ez azért nem így lett, mert ahol csak jártam, mindenhol az összeg töredékét (250-300 ezer forintot) akartak adni érte. Ezért ahogyan kell, meg is hirdettem több platformon is. Itt jött a következő pofon.
Elég hamar elkezdtek hívogatni, de a legtöbb telefonáló szintén kereskedő lehetett, ugyanis ismét hasonló árakat kínáltak egyesek, ráadásul sokszor nagyon erőszakos módon – „Lehet itt hirdetgetni, de annyiért senki nem fogja elvinni a kocsidat, hidd el…” -. Így tehát inkább vártam, mert annyiért semmiképp nem akartam eladni. A vége az lett, hogy aztán jelentkezett egy rendes vevő, egy olyan, akinek szívesen is adtam oda évekig szeretett autómat, ő pedig nem is próbált alkudni, amikor személyesen is megvizsgálta a jármű állapotát
– mesélte történetét használt autója eladásról Balogh Gergő, miskolci sofőr.
Megjöttek a pontos számok! - Egy várandós anya és egy vietnami nő is a sérültek között van - képek, videó
Lakatlan, eladó volt, egyre pusztul a miskolci épület, ahol a legendás színésznő utolsó éveit élte - képek, videó
Villámrajtaütés Miskolcon: két perc alatt lecsaptak a randalírozókra!