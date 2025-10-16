A nepperek sem csinálják jobban: így sajtold ki az utolsó fillért is az eladó kocsidból

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Az első lépés

Ha már eldöntöttük, hogy el szeretnénk adni az autót akkor fontos tudni, hogy magánszemélyként sokkal jobban járunk anyagilag, ha magunk adjuk el azt, nem pedig egy kereskedésen keresztül (például beszámítással).

Első lépésként legyünk tisztában a jármű paramétereivel. Keressük elő a papírjait: a forgalmit, egyéb dokumentumokat és írjuk fel a kilométeróra állását. Továbbá szedjük össze, milyen felszereltséggel rendelkezik az autó. Ezeket az adatokat a hirdetés leírásában részletesen tüntessük fel, mert minél több adat áll rendelkezésre a lehetséges vevő számára, annál vonzóbb lesz a hirdetés.

A legfontosabb lépés a használt autó hirdetésekor

Mivel az első benyomás a legfontosabb egy vevő számára, az autóról készített képek kulcsfontosságúak. Egyrészt az autó legyen tiszta kívül és belül, másrészt ezek a fotók legyenek a lehető legjobb minőségűek.

Olyan trükköket is érdemes bevetni, mint felkapcsolva hagyni a lámpát a kép készítésekor és egy jó hátteret választani, ugyanis ezek máris egy jó első benyomást keltenek.

Ne csak az autó külsejéről legyenek képek, jelentős bizalmat sugároz a vevő felé, ha minél több fotó van a járműről kívül, belül, de még a motortérről is (amit szintén javallott előtte szépen áttisztogatni).

A következő maga a hirdetés

Fontos, hogy a hirdetés leírása tartalmazza az összes információt, amit csak lehet. Azért is érdemes minden paramétert feltüntetni, mert sok érdeklődő szűrőket is alkalmaz használt autók böngészésekor, tehát ha például valaki olyan járművet keres, amiben van digitális klíma, mi pedig ezt feltüntettük a hirdetésben, nagyobb eséllyel fog rátalálni a miénkre.

Fogalmazzunk továbbá helyesen, de kerüljük a mellébeszélést.

A beárazás és az óvatosság

Használt autó hirdetéskor érdemes egy kicsit magasabb árat meghatározni a leírásban, ugyanis ha valaki talál aa járművön olyan hibát, amit mi nem írtunk bele a hirdetésbe (akár csak azért, mert mi sem tudtunk róla), akkor jobb alkupozícióba kerülhet.