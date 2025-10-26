2 órája
Tanulók előadása – növendékhangverseny Mezőkövesden
A tanulók adtak elő az Őszi Növendékhangversenyen, a mezőkövesdi Béres János Alapfokú Művészeti Iskolában. Az eseményen tizennyolc darabot játszottak el.
A Mezőkövesdi közönség ismét részese lehetett egy különleges zenei eseménynek: az Őszi Növendékhangversenyen a városban tanuló fiatal zenészek léptek színpadra, és közösségi élményt nyújtottak a feltörekvő művészet kedvelőinek. A koncerten a klasszikus zeneművek valamint népszerű dallamok is elhangzottak: magyar népdalok mellett olyan szerzők művei csendültek fel, mint Wolfgang Amadeus Mozart, Pjotr Iljics Csajkovszkij, Johannes Brahms és Johann Sebastian Bach. Emellett modern dallamok is elhangzottak, például John Lennon és Paul McCartney szerzeményei.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
A hangversenyen számos növendék állt színpadra, több mint tizenöt műsorszámmal mutatva be tudását és elkötelezettségét. Az esemény nem csupán zenei élményt nyújtott, hanem lehetőséget teremtett arra is, hogy a fiatalok közösségben fejlődjenek, és a város lakói közösen ünnepelhessék a kultúra- és művészetkedvelést – írja a mezokovesd.hu.
Gránát az Avason! Sokk helyett ezt tegye, ha ilyen történik önnel!
Na, ezért éri meg Borsod-Abaúj-Zemplénbe jönni! Teljes csoda, amit még a helyiek közül is kevesen tudnak!
Baleset! Aki Budapest felé tart, ezt jó ha tudja