Halottak napja: a rendőrség is megemlékezett elesett kollégáiról– elhunyt hősök előtt tisztelegtek Miskolcon

Mindenszentek és halottak napja idején a csend, az emlékezés és a tisztelet tölti meg az ország temetőit és emlékhelyeit. Október 31-én a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai is megálltak egy pillanatra, hogy főhajtással emlékezzenek azokra a kollégáikra, akik már nem lehetnek közöttük. A megemlékezésen koszorút is elhelyeztek halottak napja okán.



Halottak napja alkalmából tisztelegtek egykori kollégáik előtt a főkapitányság munkatársai Forrás: Police.hu

A főkapitányság udvarán tartott bensőséges megemlékezésen Czinege László rendőr dandártábornok, vármegyei rendőrfőkapitány helyezte el a kegyelet koszorúját az intézmény falán található emléktáblánál, amely a szolgálat közben elhunyt rendőrök emlékét őrzi.