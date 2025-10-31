október 31., péntek

Néma főhajtás

1 órája

Halottak napja: a rendőrség is megemlékezett elesett kollégáiról– elhunyt hősök előtt tisztelegtek Miskolcon

Címkék#Halottak Napja#Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főkapitányság#koszorúzás#tiszteletadás#rendőrség

A néma főhajtás a tisztelet és a közösségi összetartozás szimbóluma volt. Halottak napja alkalmából a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai is megemlékeztek azokról a rendőrökről, akik szolgálat közben vagy azon kívül hunytak el.

Boon.hu

Mindenszentek és halottak napja idején a csend, az emlékezés és a tisztelet tölti meg az ország temetőit és emlékhelyeit. Október 31-én a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai is megálltak egy pillanatra, hogy főhajtással emlékezzenek azokra a kollégáikra, akik már nem lehetnek közöttük. A megemlékezésen koszorút is elhelyeztek halottak napja okán.
 

halottak napja tiszteletadás a rendőrségen
Halottak napja alkalmából tisztelegtek egykori kollégáik előtt a főkapitányság munkatársai Forrás: Police.hu

A főkapitányság udvarán tartott bensőséges megemlékezésen Czinege László rendőr dandártábornok, vármegyei rendőrfőkapitány helyezte el a kegyelet koszorúját az intézmény falán található emléktáblánál, amely a szolgálat közben elhunyt rendőrök emlékét őrzi.

Halottak napja emlékeztet azokra akik hivatásuk teljesítése közben vesztették életüket

Az eseményen a rendőrség vezetői és munkatársai néma főhajtással adóztak mindazok előtt, akik életüket a hivatásuk teljesítése közben vesztették el. Az ilyen alkalmak emlékeztetnek arra, hogy a rendőri szolgálat nem csupán munka, hanem hivatás és elkötelezettség a közösség védelme iránt.

A megemlékezés egyszerre volt személyes és közösségi, hiszen minden kolléga, aki már nincs az élők sorában, nyomot hagyott a vármegye rendőri közösségében. A csendes tisztelgés egyben a hátramaradók iránti megbecsülés jele is – azoké, akik nap mint nap vállalják a szolgálat kockázatát.

A főkapitányság minden évben halottak napja környékén tart megemlékezést, ezzel is őrizve a testület múltját és erősítve a rendőrség emberi oldalát: az összetartozást, az emlékezést és az egymás iránti tiszteletet.

