Megvan a sírja annak (is), aki először mért tölcséres fagyit Miskolcon - képekkel

Olyan sírköveket, fejfákat kerestünk, amik alatt jeles miskolciak nyugszanak: akikre sok évvel-évtizeddel a haláluk után is emlékeznek a helybeliek. A halottak napja közeledtével és az érdekesség igényével mutatunk néhány nagy nevet, és hogy merre érdemes kutatni a nyughelyét a megyeszékhelyen.

Halottak napja alkalmából az avasi temetőt is sokan felkeresik, nem csak családtagjaik, de egykori neves miskolciak emlékét is ápolandó

Fotó: Balogh Attila

Halottak napja: nagyjaink sírhelyei Miskolcon

Miniszterelnök, polgármesterek, színészdinasztia, festők, zenészek, sportolósztárok, és még sok mindenki, sokféle szakmai képviselői eszünkbe juthatnak, ha neves miskolciak sírjai nyomában járunk. Az első számú kutatási terület e tekintetben talán az avasi református temető lehet, bár méreténél fogva a Szentpéteri kapui létesítmény is gazdag terep. És még ott a tovább majd' hátrom tucatnyi másik! A borsodi megyeszékhely ugyanis, talán országos vagy nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő mértékben, bővelkedik temetőkben. Összesen harmincegynéhány található Nagy-Miskolc területén; nyilván ez betudható éppen annak, hogy a nagyváros a huszadik század különböző fázisaiban környékbeli kistelepülés, településrész hozzácsatolásával alakult ki végleges, mai formájára. Szirmától Perecesig, Bükkszentlászlótól Felső-Hámorig. És gondoljunk még arra a jópár további sírkertre, amelyek a huszadik század közepe táján még ugyancsak üzemeltek, de mára eltűntek, jóformán az emlékezetük is, kevesen tudják már, hogy merre volt egyik-másik, kevés a nyomuk.