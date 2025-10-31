1 órája
Megvan a sírja annak (is), aki először mért tölcséres fagyit Miskolcon - képekkel
Híres emberek, egykori ismert miskolciak helyben, a megyeszékhely valamelyik temetőjében található sírjait igyekeztünk összegyűjteni, a teljesség igénye nélkül. Az apropó természetesen a közelgő halottak napja.
Olyan sírköveket, fejfákat kerestünk, amik alatt jeles miskolciak nyugszanak: akikre sok évvel-évtizeddel a haláluk után is emlékeznek a helybeliek. A halottak napja közeledtével és az érdekesség igényével mutatunk néhány nagy nevet, és hogy merre érdemes kutatni a nyughelyét a megyeszékhelyen.
Halottak napja: nagyjaink sírhelyei Miskolcon
Miniszterelnök, polgármesterek, színészdinasztia, festők, zenészek, sportolósztárok, és még sok mindenki, sokféle szakmai képviselői eszünkbe juthatnak, ha neves miskolciak sírjai nyomában járunk. Az első számú kutatási terület e tekintetben talán az avasi református temető lehet, bár méreténél fogva a Szentpéteri kapui létesítmény is gazdag terep. És még ott a tovább majd' hátrom tucatnyi másik! A borsodi megyeszékhely ugyanis, talán országos vagy nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő mértékben, bővelkedik temetőkben. Összesen harmincegynéhány található Nagy-Miskolc területén; nyilván ez betudható éppen annak, hogy a nagyváros a huszadik század különböző fázisaiban környékbeli kistelepülés, településrész hozzácsatolásával alakult ki végleges, mai formájára. Szirmától Perecesig, Bükkszentlászlótól Felső-Hámorig. És gondoljunk még arra a jópár további sírkertre, amelyek a huszadik század közepe táján még ugyancsak üzemeltek, de mára eltűntek, jóformán az emlékezetük is, kevesen tudják már, hogy merre volt egyik-másik, kevés a nyomuk.
Ahol az idő is megpihen – Borsod különleges temetőinek titkai (fotók, videó)
Szóval ebben a több tucatnyi temetőben sok tízezren alusszák örök álmukat. Keressük közülük az ismerős neveket, akiket még máig nem feledett a közvélemény.
Fagyi után forradalom és szabadságharc
Egy a maga nemében jelentős, de mégis inkább az érdekesség kedvéért előtérbe kívánkozó névvel indítsunk: Piva Carlóéval. Az olasz származású cukrászmester anno az első volt a városban, aki itáliai módra tölcséres fagyit mért a miskolciaknak! Ő maga Milánóban van eltemetve, a famíliája tagjai azonban itt, a családi sírban a Mindszenti római katolikus temetőben.
- „Nagy-Miskolc területén jelenleg 34 temető található – olvasható a Dobrossy István levéltáros szerkesztette, 2010-ben kiadott Miskolc védett síremlékei című könyvben.
- Ezek közül 13 önkormányzati, 21 pedig egyházi kezelésű. Ez utóbbiak közül 9-et a katolikus, 7-et a református, 3-at az evangélikus egyház tart fenn, míg az izraelita hitközség egy temetőt használ.
- Nem tiltott a temetés az ortodox templom kegyeleti kertjében sem.
- A temetők közül néhány már lezárt, mások befogadóképessége korlátozott. A legtöbb korlátozás a legrégibb temetőnkkel – az avasi református temetővel – kapcsolatosan született.”
A fagyi után forradalom és szabadságharc (történelmileg, persze, jóval előtte): Szemere Bertalan alakját idézzük meg, aki 1848-ban teljhatalmú kormánybiztos és rövid ideig a miniszteri tanács elnöke volt. Mint a fent említett kötetben olvasható, „hányatott életútja Pesten zárult le, de csak 1871-ben került 'haza'. Hamvai fölé, amit érckoporsó zár magába, 1893-ban emeltek fekete márvány sírjelet”, az Avas oldalában.
Az avasi református temetőben, a gótikus templom épület körött számos egykori neves család síremléke található, érdemes akár érdeklődő kívülállóként is sétálni, nézelődni, keresgélni közöttük. A védett síremlékekről szóló könyv 28-at sorol ide, Adorján Károlyétől Zsarnay Lajoséig; csak néhány közbeeső a példa az ábécé szerint: Horváth Lajos, a Marjalaki Kiss család, Palóczy László, a Soltész Nagy család. És semmiképp sem hagyhatjuk említés nélkül a talán ma is legismertebb famíliát: Latabárékat. A dinasztia legnépszerűbb tagja, a komikus színész Kálmán maga is szívesen emlegette még életében ezt a miskolci kötődést, a kriptát, ahol felmenője, az első miskolci színházigazgató, Latabár Endre nyugszik.
Jókai felesége és a „klubalapító”
Nézzünk szét másfelé is. A Deszkatemetőben találjuk Szvetlik Mátyás földi maradványait: őt tekinthetjük az eredeti (19-20. századfordulós) vasgyári Kolónia építészének. De ha már vasgyár: a vasgyári temetőben áll például annak a Vanger Vilmosnak a sírja, akit talán túlzás napjainkban az DVTK „alapítójának” nevezni, ám kétségkívül ott volt a sportklub létrejöttekor, az ő gyári vezetői patronálásával történt a dolog. Diósgyőr és foci: a piros-fehérek történetének alighanem legeredményesebb csatáraként marad örökké emlékezetes Dobó Zoltán neve és alakja, aki 2016 óta van a Szentpéteri kapuban.
Híres emberek sírjai Miskolcon:
Híres emberek sírjai MiskolconFotók: Takács Joci
Sport után művészet, és csak tallózás, találomra. Jókai-emlékév van (Jókai200), és a néhai írófejedelem életének bizony vagy miskolci kötődése: felesége, Laborfalvi Róza itt született (1817-1886, születési neve Benke Judit), az ő apja, tehát Jókai Mór apósa, Benke József színiigazgató síremléke a mindszenti temetőben található. Szalay Lajos grafikusé 1995-ös halála óta a Szentpéteri kapuban, mint ahogy ugyanott nyugszik a fiatalon elhunyt (2022) Kabai Lóránt költő is.
Hárman a vezetőkből, és egy szendvicsember
Miniszterelnökkel már foglalkoztunk cikkünkben, most idézzük fel a miskolci polgármesterek emlékét. Soltész Nagy Kálmánra utaltunk korábban, de maradjunk ezúttal a modern kori, rendszerváltás utáni önkormányzati városvezetőknél. Közülük is, sajnálatos módon, hárman már nincsenek köztünk. Az 1990-es választást követően hivatalba lépett Csoba Tamás már első ciklusát sem dolgozhatta végig, 1993-ban elhunyt és hamvai a Mindszenti temetőbe kerültek. Későbbi utódja, Kobold Tamás két ciklust is kiszolgált (1994-2002), róla az jelent meg a nyilvánosság számára tudhatóan, hogy a diósgyőr-vasgyári római katolikus templomban tartották a gyászszertartását Végül Kriza Ákos volt a sorban a következő a polgármesteri székben (2010-2019), akit immár elveszített Miskolc: 2021-ben hunyt el és került a Mindszenti temetőbe.
Hogy ki volt Szukup Tibor? Ha azt mondom, Dzsekszon, rögtön emlékszik rá, ugye?
Nemrégiben egy igazi miskolci „celebritás” halálának dátumát, körülményeit idéztük fel, és nyughelyét kerestük meg, amiről akkor videófelvétel is készült. Dzsekszonról, az ezen a (maga választotta) becenéven ismert fiatalemberről van szó, aki bolondos jelenlétével, szokatlan megjelenésével, zavarba ejtő kedves, barátkozós modorával máig felejthetetlen módon hatott az ezredforduló környéki miskolci főutca és Búza tér mindennapi életére, hangulatára. A többség jó szívvel emlékezik rá, pedig már negyedszázada, hogy Szukup Tibor tragikus balesetet szenvedett; sírja a Szentpéteri kapuban található, annak idején a megyei napilap, az Észak-Magyarország is segített nehéz sorsú családjának a temetéshez szükséges anyagi forrást előteremteni.