Helyi közélet

54 perce

Így készülnek a bűnüldözők a halottak napjára

Az előttünk álló hétvégén fokozottan figyelnek az egyenruhások is, pláne hogy fokozott figyelemre intenek minket, civileket. Így készülnek a rendőrség és társszervei a halottak napja idején, mutatjuk.

Boon.hu

Hogyan készül a rendőrség a Mindenszentek és a halottak napja időszakára, azaz az előttünk álló hétvégére, amikor fokozódik a településeken és az országutakon is a forgalom, több lesz a kocsi és a gyalogos, tumultusok alakulhatnak ki a temetők környezetében? Ezt a kérdést tettük fel az illetékeseknek – az alábbi választ kaptuk.

halottak napja
A halottak napja időszakában megélénkül a forgalom nem csak a temetőkben, de a temetők környékén, odavezető utakon is
Forrás:  MW

Halottak napja: megerősített jelenlét

Megerősített jelenlétet ígér a Magyar Rendőrség a temetők közelében, megyeszerte, elsősorban a nagyvárosokban, persze, ahol megnövekedett forgalomra lehet számítani. A polgárőrökkel, valamint a megyeszékhely esetében a Miskolci Önkormányzat Rendészettel közösen fognak dolgozni ezekben a napokban. A kapcsolódó forgalmi csomópontokban rendőri irányítás lesz több helyen. A megyei rendőr-főkapitányság sajtós munkatársa, Varga Rudolf megmutatta a Boon-nak azt az anyagot, amit a rendőrségi központ bocsátott ki, tanácsokkal, figyelmeztetésekkel a lakosság számára. Emellett a szakember a következőkre hívta még fel a figyelmet:

– Aki teheti, válassza a tömegközlekedést, ne autóval menjen az úticéljaihoz. Gondoljon arra, hogy zsúfoltak lesznek bizonyos útszakaszok, és tele lesznek a parkolók. Ha autóval parkolunk,  ne hagyjuk szem előtt benne az értékeinket. Ugyancsak fontos, hogy a temetőben tartózkodva, a sírok körül mozogva se maradjon őrizetlenül a holmink, például a táskánk, ügyeljünk rá, ha letesszük magunk mellé. Az ilyenkor esetleg értékeinkre leselkedő veszélyt fokozhatja a sötét, hiszen most már akár délután 4 órára eltűnhet a nappali világosság.

Forrás: police.hu

Vigyázzunk magukra és egymásra

Vigyázzunk egymásra az emlékezés napjaiban – erre inti mindenkit a Magyar Rendőrség vonatkozó közleményében. Mint írják

a rendőrség idén is jelen lesz a temetők környékén, hogy a mindenszentek és a halottak napja méltóságteljesen, nyugalomban teljen.

A következő tanácsokat sorolja a hatósági felhívás:

  • A közelgő ünnepek alatt kiemelten figyeljünk értékeink védelmére, hiszen az emlékezés perceiben a bűnelkövetők ellophatják a síroknál felügyelet nélkül hagyott táskákat, a lezáratlan kerékpárokat, a temető előtt parkoló autókban látható helyen hagyott tárgyakat! A nyitva felejtett, nem megfelelően védett otthonokban pedig az ott található értékek lehetnek veszélyben.
  • Ezekben a napokban a közúti forgalom az átlagos többszörösére nő, az olykor zsúfolt utakon a megszokottnál lassabb haladás miatt a járművezetők türelmetlenebbek lehetnek. Tovább nehezítheti a közlekedést, hogy az évnek ebben az időszakában a nappalok rövidebbé válnak, csökken a látótávolság, emellett a kisebb rutinnal rendelkező autósok is útnak indulnak, hogy felkeressék szeretteik sírját.
  • A temetők környékén előfordulhat, hogy nincs a gyalogosok számára kijelölt járda, így előfordulhatnak az úttest szélén sétáló emberek is. Korlátozott látási körülmények esetén gyalogosoknak, kerékpárosoknak javasoljuk a fényvisszaverő mellény vagy ilyen eszköz használatát. A láthatóság életet menthet!
  • Kérjük a járművezetőket, hogy kiemelt körültekintéssel közelítsék meg a gyalogos-átkelőhelyeket, legyenek fokozott figyelemmel az úttest mellett haladó, a buszmegállók környékén közlekedő gyalogosokra és ne megszokásból vezessenek, mert ideiglenes forgalmirend-változás is lehetséges a temetők környékén!
  • A rendőrség idén is megkülönböztetett figyelmet fordít az emlékezés nyugalmát veszélyeztető bűncselekmények megelőzésére, és a polgárőrök közreműködésével biztosítja a temetők körüli rendet és biztonságot.
  • Vigyázzanak magukra, egymásra, védjük közösen értékeinket!

Egy évvel ezelőtt ilyen videót készített a Boon.hu az ünnepek kapcsán:

 

