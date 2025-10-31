Így készülnek a bűnüldözők a halottak napjára

Hogyan készül a rendőrség a Mindenszentek és a halottak napja időszakára, azaz az előttünk álló hétvégére, amikor fokozódik a településeken és az országutakon is a forgalom, több lesz a kocsi és a gyalogos, tumultusok alakulhatnak ki a temetők környezetében? Ezt a kérdést tettük fel az illetékeseknek – az alábbi választ kaptuk.

A halottak napja időszakában megélénkül a forgalom nem csak a temetőkben, de a temetők környékén, odavezető utakon is

Halottak napja: megerősített jelenlét

Megerősített jelenlétet ígér a Magyar Rendőrség a temetők közelében, megyeszerte, elsősorban a nagyvárosokban, persze, ahol megnövekedett forgalomra lehet számítani. A polgárőrökkel, valamint a megyeszékhely esetében a Miskolci Önkormányzat Rendészettel közösen fognak dolgozni ezekben a napokban. A kapcsolódó forgalmi csomópontokban rendőri irányítás lesz több helyen. A megyei rendőr-főkapitányság sajtós munkatársa, Varga Rudolf megmutatta a Boon-nak azt az anyagot, amit a rendőrségi központ bocsátott ki, tanácsokkal, figyelmeztetésekkel a lakosság számára. Emellett a szakember a következőkre hívta még fel a figyelmet:

– Aki teheti, válassza a tömegközlekedést, ne autóval menjen az úticéljaihoz. Gondoljon arra, hogy zsúfoltak lesznek bizonyos útszakaszok, és tele lesznek a parkolók. Ha autóval parkolunk, ne hagyjuk szem előtt benne az értékeinket. Ugyancsak fontos, hogy a temetőben tartózkodva, a sírok körül mozogva se maradjon őrizetlenül a holmink, például a táskánk, ügyeljünk rá, ha letesszük magunk mellé. Az ilyenkor esetleg értékeinkre leselkedő veszélyt fokozhatja a sötét, hiszen most már akár délután 4 órára eltűnhet a nappali világosság.

Vigyázzunk magukra és egymásra

Vigyázzunk egymásra az emlékezés napjaiban – erre inti mindenkit a Magyar Rendőrség vonatkozó közleményében. Mint írják:

a rendőrség idén is jelen lesz a temetők környékén, hogy a mindenszentek és a halottak napja méltóságteljesen, nyugalomban teljen.

