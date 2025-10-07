Nagy ára lehet az emlékezésnek Miskolcon, berúgta az ajtót a Búza tér halottak napja előtt – fotókkal

A miskolci piacon már most is hatalmas kínálat fogadja a vásárlókat, pedig a szezon még csak most fog beindulni. Az élő krizantém még ritkaságszámba megy, de az árusok szerint október 20-a után minden megváltozik, és a Búza téri piac krizantémba és mécsesekbe borul. A termelők ugyanis igyekeznek úgy időzíteni a virágzást, hogy Mindenszentek és Halottak napja idejére legyenek a legszebbek a virágok. Halottak napi árkörkép a Búza téri piacról.

Közeledik Halottak napja, a Búza téri virágárusok már elkezdtek készülődni, de az igazi szezon október 20-a után indul

Fotó: Takács Joci

Halottak napja: virág minden pénztárcához

Most még csak kevesen hoznak élő krizantémot, de két hét múlva szó szerint ellepik majd a piacot. Akkorra nyílnak ki igazán, és a vásárlók is addig várnak vele

– mondta az egyik virágárus. Ami az árakat illeti, egyelőre a tavalyhoz képest szinte semmi nem változott. Egy csokor holland krizantém 2500 forint, egy szál pedig 700. A virágosok azonban arra számítanak, hogy a kereslet növekedésével az árak is megmozdulnak. Halottak napja közeledtével akár 3500–4000 forintig is felkúszhat egy-egy csokor ára.

Egy nagyobb élő virágos koszorú október elején 18 500 forint körül mozog, de a legtöbb eladó szerint ezeknél is várható némi emelkedés az ünnephez közeledve. A művirágos változatok ennél jóval olcsóbbak, már 2500 forintért lehet kapni kisebb darabokat, míg egy nagyobb, 14–16 virágos műkoszorú 5000 forintba kerül. A szalmaalapú kompozíciók 2800 forinttól indulnak, a normand fenyőre és élő zöldekre épülő, vegyes díszeket pedig már 2000 forinttól is el lehet vinni.

Van, aki százezret is költ az emlékezésre

Nagyon változó, ki mennyit költ

– mesélte az egyik virágüzlet eladója.

Volt már, hogy valaki százezer forint körüli összeget hagyott itt, de olyan is, aki csak egy mécsest és egy kisebb díszt vitt. Nem mindegy, hogy egy sírra vásárol valaki, vagy tízre.

Érdekes tapasztalat, hogy a városiak inkább az élő koszorúkat keresik, míg a vidékről érkezők a tartósabb, selyemvirágos kompozíciókat részesítik előnyben.