Van, aki csak egy mécsest vesz, más százezret hagy a piacon – Halottak napi árkörkép a Búza térről
A miskolci Búza téri piac már most is megtelt virággal, mécsesekkel és sírdíszekkel, pedig az eladók szerint még nem kezdődött el az igazi pörgés. Halottak napja közeledtével utánajártunk, mennyibe kerül idén a megemlékezés, és várható-e drágulás a következő hetekben.
Bőséges a kínálat árban és stílusban is
Fotó: Takács Joci
A miskolci piacon már most is hatalmas kínálat fogadja a vásárlókat, pedig a szezon még csak most fog beindulni. Az élő krizantém még ritkaságszámba megy, de az árusok szerint október 20-a után minden megváltozik, és a Búza téri piac krizantémba és mécsesekbe borul. A termelők ugyanis igyekeznek úgy időzíteni a virágzást, hogy Mindenszentek és Halottak napja idejére legyenek a legszebbek a virágok. Halottak napi árkörkép a Búza téri piacról.
Halottak napja: virág minden pénztárcához
Most még csak kevesen hoznak élő krizantémot, de két hét múlva szó szerint ellepik majd a piacot. Akkorra nyílnak ki igazán, és a vásárlók is addig várnak vele
– mondta az egyik virágárus. Ami az árakat illeti, egyelőre a tavalyhoz képest szinte semmi nem változott. Egy csokor holland krizantém 2500 forint, egy szál pedig 700. A virágosok azonban arra számítanak, hogy a kereslet növekedésével az árak is megmozdulnak. Halottak napja közeledtével akár 3500–4000 forintig is felkúszhat egy-egy csokor ára.
Egy nagyobb élő virágos koszorú október elején 18 500 forint körül mozog, de a legtöbb eladó szerint ezeknél is várható némi emelkedés az ünnephez közeledve. A művirágos változatok ennél jóval olcsóbbak, már 2500 forintért lehet kapni kisebb darabokat, míg egy nagyobb, 14–16 virágos műkoszorú 5000 forintba kerül. A szalmaalapú kompozíciók 2800 forinttól indulnak, a normand fenyőre és élő zöldekre épülő, vegyes díszeket pedig már 2000 forinttól is el lehet vinni.
Van, aki százezret is költ az emlékezésre
Nagyon változó, ki mennyit költ
– mesélte az egyik virágüzlet eladója.
Volt már, hogy valaki százezer forint körüli összeget hagyott itt, de olyan is, aki csak egy mécsest és egy kisebb díszt vitt. Nem mindegy, hogy egy sírra vásárol valaki, vagy tízre.
Érdekes tapasztalat, hogy a városiak inkább az élő koszorúkat keresik, míg a vidékről érkezők a tartósabb, selyemvirágos kompozíciókat részesítik előnyben.
Halottak nap árkörkép a Búza térrőlFotók: Takács Joci
A mécseseknél is nagy a szórás
A mécsesek, gyertyák és sírdíszek kínálata is napról napra bővül.
- A legegyszerűbb üvegmécsesek 250 forinttól indulnak, a határ viszont itt is a csillagos ég.
- A gyertyák ára mérettől függően 180 és 320 forint között mozog.
- A mécsesbetétek 150 forintnál kezdődnek, és a mérettel arányosan nő az áruk.
- Az utóbbi években a ledes gyertyák is feltűntek a standokon, és egyre népszerűbbek. Ezek 200 és 500 forint között kaphatók, de aki több darabot vesz, még jobban jár. Ha öt darabot vásárolunk, darabonként már 150 forintért is hazavihetjük őket. Az árusok szerint sokan választják ezeket, mert tartósak, nem fújja el a szél, és gyerekekkel is biztonságosabb.
A kerámia sírdíszek még mindig divatosak
A klasszikus virágok mellett egyre több standon tűnnek fel a kerámia alapú sírdíszek, amelyek az elmúlt években igazi slágerré váltak, nincs ez másképp 2025-ben sem. Mutatósak, időjárásállók és nem igényelnek gondozást, így sokan választják őket, különösen azok, akik ritkábban tudnak kijárni a temetőbe. Az áruk 2200 forinttól indul, de a díszesebb, kézműves darabok akár tízezer forint fölé is kúszhatnak. Nincs tehát elkésve az, aki Halottak napi díszeket keres, sőt, aki tovább tervezne, akár karácsonyra is vásárolhat, hiszen a miskolci üzleteket ellepte a fény és a csillogás, már Halottak napja előtt.
Halottak napjára még nem annyira, de a karácsonyra már készülünk?
