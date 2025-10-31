Pénteken pókhálós mászópálya, szörny-golf, rovarevés és tűzzsonglőr, hétvégén csöndes emlékezés

A halloween egy kis lazításra, az első novemberi hétvége ünnepnapjai pedig a szeretteinkkel való együttlétre biztosítanak jó alkalmat.

A halloween bulik péntek délután indulnak és éjszakáig tartanak

Forrás: Youtube

A mindenszentek ünnepét november 1-én, a halottak napját pedig november 2-án ünnepeljük. A katolikus egyház november 1-én minden szentet ünnepel, különösen azokat, akiknek nincs saját napjuk a naptárban. Ez az emlékezés napja, amikor templomokban miséket tartanak, és sokan a temetőbe látogatnak, hogy virágot helyezzenek el elhunyt szeretteik sírján. November 2-án tartjuk halottak napját, amikor meghalt szeretteinkre emlékezünk. A hagyomány szerint a gyertyák fénye a lelkek útját világítja meg, a mécses pedig az örök világosságot jelképezi. Ezek alkalmak az emlékezésről, a csendes elvonulásról szólnak.

A mindenszentek ünnepe mellett megfér a halloween?

Talán kicsit kontrasztos lehet és nehezen beleilleszthető ide a halloween, ami a mindenszentek ünnepét megelőző naphoz kapcsolódik és a kóbor lelkek kelta ünnepe. Ez az ünnep a 2000-es évektől egyre népszerűbb Magyarországon is. Az október utolsó napján ennek megfelelően több rémisztgetős program is szerveződik városunkban és környékén. Akinek tehát kedve van az őszi szünet utolsó napjait kihasználhatja, egy vicces, beöltözős bulizással.