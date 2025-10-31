2 órája
Pénteken pókhálós mászópálya, szörny-golf, rovarevés és tűzzsonglőr, hétvégén csöndes emlékezés
A mindenszentek ünnepén, és halottak napján szombaton és vasárnap csendesen, méltósággal, elsősorban családi programokkal emlékezünk. Pénteken október 31-én azonban még jön a halloween, rémisztgetős bulikkal városszerte.
A Lillafüredi Libegőpark is programokkal készül a hétvégén
A halloween egy kis lazításra, az első novemberi hétvége ünnepnapjai pedig a szeretteinkkel való együttlétre biztosítanak jó alkalmat.
A mindenszentek ünnepét november 1-én, a halottak napját pedig november 2-án ünnepeljük. A katolikus egyház november 1-én minden szentet ünnepel, különösen azokat, akiknek nincs saját napjuk a naptárban. Ez az emlékezés napja, amikor templomokban miséket tartanak, és sokan a temetőbe látogatnak, hogy virágot helyezzenek el elhunyt szeretteik sírján. November 2-án tartjuk halottak napját, amikor meghalt szeretteinkre emlékezünk. A hagyomány szerint a gyertyák fénye a lelkek útját világítja meg, a mécses pedig az örök világosságot jelképezi. Ezek alkalmak az emlékezésről, a csendes elvonulásról szólnak.
A mindenszentek ünnepe mellett megfér a halloween?
Talán kicsit kontrasztos lehet és nehezen beleilleszthető ide a halloween, ami a mindenszentek ünnepét megelőző naphoz kapcsolódik és a kóbor lelkek kelta ünnepe. Ez az ünnep a 2000-es évektől egyre népszerűbb Magyarországon is. Az október utolsó napján ennek megfelelően több rémisztgetős program is szerveződik városunkban és környékén. Akinek tehát kedve van az őszi szünet utolsó napjait kihasználhatja, egy vicces, beöltözős bulizással.
Fontos tudnivalók mindenszentek és halottak napja előtt: így tartanak nyitva a miskolci temetők
A Csónakázó-tó környéke megtelik szellemes programokkal
Október 31-én pénteken 16 órától Miskolctapolca, a Csónakázó-tó és környéke várja egy borzongató vidám délutánra kicsiket és nagyokat. Minden lesz itt, ami egy rémes délutánhoz kell: tökfaragás, szörnyes játékok, pecsétgyűjtés és hangulatos zene. Állomásokon tesztelhetik magukat a családok, ahol a pecsétgyűjtő lapra kerülnek majd rá a teljesítmények. Az útvonalat nem áruljuk el, de azt igen, hogy lesz szörny-golf, pókhálós mászópálya, szörny-bedobó és undi dobozok. A legügyesebbek tökfaragó versenyben is részt vehetnek, amelyekből kiállítás készül majd és kiderül, hogy kié lett a legszebb mestermű.
Ön is rosszul tudja, mikor van halottak napja? Eláruljuk, mi köti össze halloweent és mindenszenteket!
Az erdő közelében is borzongató események történnek
Aki a csodás természetben szeretne kikapcsolódni és közben szórakozni is egy kicsit, erre is lesz lehetősége, hiszen október 31-én és november 1-jén egy félelmetesen jó hangulatú őszi libegőzéssel egybekötött halloween hétvégére várják a Lillafüredi Libegőparkba látogatókat. Itt is lesz arcfestés, fotósarok és egy facebook játékkal egybekötött jelmezverseny is. A Miskolci Állatkert ahogy minden évben most is várja október 31-én pénteken egy kis esti borzongásra látogatóit. 17 órától készülhetünk egy rémesen jó estére, hiszen az állatkert kapui sötétedés után is nyitva maradnak. Boszorkányosan izgalmas programok kötik majd le a látogatókat: látványetetések, a bogaras vagyok csapata, ehető rovarok kóstolója, tűzzsonglőr show szórakoztat majd mindenkit.
Varázslatos és borzongató: ilyen lesz a Halloween az állatkertben
Miskolc központját is boszik szállják meg
Aki nem szeretne kimozdulni, annak Miskolc belvárosa is kínál szórakozási lehetőséget. Október 31-én, pénteken a Pláza melletti Csemete Play Café már kora reggeltől átváltozik egy igazi halloweeni birodalommá. Jelmezverseny, maszkok készítése és mindenféle halloweenhez köthető játék vár a legkisebbekre és családtagjaikra. Este 18 órától pedig jelmezverseny is lesz, a felnőtteket is maszkarában várják.
A Miskolci Régiségvásár sem maradhat el
November első vasárnapja, bár halottak napja, a miskolci régiségvásár ezen a napon is benépesíti a belvárost. Az árusok antik bútorokkal, porcelánokkal, könyvekkel és retró ritkaságokkal készülnek, amik talán elhunyt szeretteikre is emlékeztetik a standok között sétálókat. A rendezvény ideje alatt a reggeli óráktól kezdve egészen kora délutánig antikvitások sokasága lepi el a belváros sétálóutcáját, a Déryné utcát, az Erzsébet teret és Városház teret is. A programon nem feltétlenül csak az érzi jól magát, aki gyűjtő vagy vásárol. A rengeteg múltbéli emlék és tárgy látványosságként is lenyűgöző.
Ha pedig délelőtt egy tartalmas, zenével és érzelmekkel teli zenés portréfilmet nézne meg a Cinema Cityben, az Ember maradj – Az Ákos-sztori. Eddig. című alkotást ajánljuk, melynek miskolci kötődéséről itt olvashat:
Az Ákos-sztori hazatért Miskolcra – egy film, ami közelebb hozza az embert az emberhez (fotók, videó)
