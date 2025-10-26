Ön is rosszul tudja, mikor van halottak napja? Eláruljuk, mi köti össze halloweent és mindenszenteket!

Míg halloween a játékos félelmet és az élet ünneplését hozza, addig mindenszentek és halottak napja a csendes tiszteletről, az elmúlás elfogadásáról szól. A kettő azonban mégsem zárja ki egymást, hiszen az egyikben az élet örömét, a másikban az élet végének méltóságát találjuk meg. A töklámpás és a gyertya fénye ugyanazt üzeni: az ember még az elmúlás árnyékában is keresi a fényt.

A halloweeni tökfaragás a borsodi családok kedvence lett

Forrás: MW

Halloween estjével köszön el az október

Október 31-én a világ számos pontján, így Magyarországon is, szellemek, boszorkányok és vámpírok lepik el az utcákat, ha nem is szó szerint, de a bulikban és közösségi médiában biztosan. A halloween az ősi kelta Samhain ünnepből ered, amikor az emberek tüzekkel és álarcokkal próbálták távol tartani a túlvilági lelkeket. Később az ünnep keresztény elemekkel keveredett, innen a neve: All Hallows’ Eve, azaz mindenszentek előestéje. Mára a misztikum helyét inkább az önfeledt szórakozás vette át. A fiatalok körében igazi modern hagyománnyá vált, ahol a beöltözés, a tökfaragás és a baráti összejövetelek állnak a középpontban. Szabó Sára és barátnője, Molnár Petra például minden évben együtt ünnepelnek: