Ön is rosszul tudja, mikor van halottak napja? Eláruljuk, mi köti össze halloweent és mindenszenteket!
Gyertyák vagy töklámpások? Magyarországon is egyre inkább összefonódik a csendes emlékezés és a vidám rémisztgetés. Mi a különbség mindenszentek, halottak napja és halloween között? Tudta, hogy van, ami összeköti az ünnepeket?
Megfér egymás mellett az élet ünneplése és a csendes emlékezés
Míg halloween a játékos félelmet és az élet ünneplését hozza, addig mindenszentek és halottak napja a csendes tiszteletről, az elmúlás elfogadásáról szól. A kettő azonban mégsem zárja ki egymást, hiszen az egyikben az élet örömét, a másikban az élet végének méltóságát találjuk meg. A töklámpás és a gyertya fénye ugyanazt üzeni: az ember még az elmúlás árnyékában is keresi a fényt.
Halloween estjével köszön el az október
Október 31-én a világ számos pontján, így Magyarországon is, szellemek, boszorkányok és vámpírok lepik el az utcákat, ha nem is szó szerint, de a bulikban és közösségi médiában biztosan. A halloween az ősi kelta Samhain ünnepből ered, amikor az emberek tüzekkel és álarcokkal próbálták távol tartani a túlvilági lelkeket. Később az ünnep keresztény elemekkel keveredett, innen a neve: All Hallows’ Eve, azaz mindenszentek előestéje. Mára a misztikum helyét inkább az önfeledt szórakozás vette át. A fiatalok körében igazi modern hagyománnyá vált, ahol a beöltözés, a tökfaragás és a baráti összejövetelek állnak a középpontban. Szabó Sára és barátnője, Molnár Petra például minden évben együtt ünnepelnek:
Nekünk halloween olyan, mint egy kis farsang – nem a félelemről, hanem a nevetésről szól. Másnap pedig elmegyünk a temetőbe gyertyát gyújtani. A kettő nem zárja ki egymást.
Mindenszentek a csendes tisztelet napja
November 1-jén a katolikus egyház minden szentet ünnepel, különösen azokat, akiknek nincs saját napjuk a naptárban. Ez az emlékezés napja, amikor templomokban miséket tartanak, és sokan a temetőbe látogatnak, hogy virágot helyezzenek el elhunyt szeretteik sírján. Hazánkban mindenszentek 2000 óta hivatalos munkaszüneti nap, így a legtöbben ezen a napon látogatnak ki a temetőbe, még akkor is, ha a halottak napja hivatalosan csak másnap van.
Halottak napja, amikor gyertyák fénye őrzi szeretteink emlékét
November 2-án tartjuk Halottak napját, amikor már nem az összes szentre, hanem a meghalt szeretteinkre emlékezünk. A hagyomány szerint a gyertyák fénye a lelkek útját világítja meg, a mécses pedig az örök világosságot jelképezi. A 14. század óta az egyház hivatalosan is ezt a napot szenteli az elhunyt, de még üdvösséget nem nyert lelkeknek. A protestáns felekezeteknél ugyan nem kiemelt ünnep, de a legtöbb család ilyenkor megáll egy pillanatra, hogy csendben emlékezzen.
Ahogy közeledik mindenszentek és halottak napja, a virágárusoknál és kertészetekben újra a krizantém válik a legkeresettebb virággá. Egy helyi kertészetben jártunk, ahol Szendrey Tamás értékesítő osztott meg velünk hasznos tanácsokat a krizantém gondozásáról és a 2025-ös virágárakról.
