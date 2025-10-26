1 órája
Boszorkányok, szellemek és töklámpások lepték el Hejőkeresztúrt – hatalmas siker volt a halloween-parti (fotók, videók)
Miért találkozna több mint száz gyerek egy temető előtt? Még ha a helyszín Hejőkeresztúr is... Mentségül szolgáljon, hogy közel annyi felnőtt is velük volt. Az apropó: a halloween és a faluban meghirdetett ünnepi felvonulás.
Hogy valóban ünnep-e hazánkban a halloween, arról még 2025-ben is bizonyára megoszlanak a vélemények. Mint a hejőkeresztúri rendezvény szervezője mondja, ők is kaptak hideget-meleget a három évvel ezelőtti kezdeményezés idején, de mára eldőlt, ezt az eseményt befogadta a dél-borsodi település, kedvelik a helyiek. Naná, hiszen mintegy kétszázan vettek részt rajta szombaton is!
A hejőkeresztúti halloween már helyi hagyomány
Több mint száz gyerek (104 fő), és közel ennyi felnőtt jelentkezett előzetesen az immár negyedik alkalommal meghirdetett felvonulásra. A téma a halloween, ami angolszász (amerikai eredetű szokásként köszöntött be, majd terjedt el nálunk is, vélhetően főleg a hollywoodi filmeknek betudhatóan), de mára, mondhatni, meghonosodott, sokan, főleg a fiatalabbak számára éppoly természetes móka, mint bármi más régebbi, hagyományosabb tradíció. Mindenesetre szombaton már napközben látszott, hogy az ír/kelta eredetű játékos kultúresemény mára igazán otthonra lelt a Hejő-menti községben: számos portát lehetett felfedezni a központba behajtva, ami ideillő holmikkal volt feldíszítve. A kapukon, kerítéseken és udvarokon jól láthatóan sorakoztak:
- szellem- és kísértet-figurák, boszorkányok, közép-amerikai mintájú csontvázak,
- dísztökök és töklámpások, UV-fények, műanyag pókhálók,
- a Sikoly című horrorfilm főszereplője (annak jellegzetes arcmaszkja) különféle formákban,
- a főutcán feltűntek feketébe, öltözött „emós” sminkű fiatalok, szintén beöltözött családok (anyuka: cicás jelmezben; természetesen fekete macska), apamedve és gyerek-egérkék.
A „legrémesebb dekor” az igazi elismerés
A meghirdetett rendezvényhelyszín, azaz kiindulópont, a községi temető (az előtte húzódó utca: Temető utca) térségében előbb a gyülekezési körletet, majd később a menet útvonalát is biztosító helyi polgárőrök tűnnek fel, féltucatnyian, jellegzetes sárga láthatósági mellényük sugallja a kérdést, vajon az eleget tesz-e a szituáció megkívánta „ijesztgetés” kritériumának... De máris másra figyelhetünk: a regisztrációs pult előtt már majd' egy órával a kezdés előtt ott tolong a kétszáz körüli jelentkező zöme.
– A gyerekek szórakoztatása volt a cél, amikor kitaláltuk ezt a halloweeni programot, amit már negyedszer tartunk meg itt – avatott be a háttértörténetbe a főszervező, Kovács Gábor. A szervezés mögött egyébként az általa vezetett Nagycsaládosok Hejőkeresztúri Egyesülete áll, amely ehhez hasonló kezdeményezésekkel igyekszik felpezsdíteni a helyi kulturális és közösségi életet. – Rendre megkérdezzük a tagságot, illetve a lakosokat, ötleteket gyűjtünk, mit szeretnének, mit hiányolnak. Két hete például az előző rendezvényünk egy utcabál, azaz szomszédsági találkozó volt, amivel példát szeretnénk mutatni.
IV. HejőWeen HacacáréFotók: Mogyorósi Zsolt Pipó
A program lényege: a gyerekek nagyjából azt csinálják, amit az amerikai filmekben szoktunk látni a halloweenes jelenetekben, csak itt nem kis csoportokban, véletlenszerűen csengetnek be ide-oda lakásokba, hanem együtt, szervezett módon vonulnak végig a településen, az előre jelentkezett házaknál pedig fogadják őket, pici vendéglátással. (A korábbi rossz tapasztalatok nyomán a szervezők most már kérték az „édességpontnak” jelentkezőket – 14 ilyen lett –, ne traktálják túl a kicsiket menet közben minden jóval; mellesleg a kísérő felnőtteket se pálinkával...) Ahonnan a menet elindul, a Temető utca 3. szám elöl, igen stílusos miliőt öltött erre a kora estére: a házak előtt két sírkő (rejtélyes „dátumokkal”: 1610-1678 és 1480-1570), további csontvázak, Sikoly-pofák, pókhálók, és az angolszász hatásokat nem is felfedő feliratok: „Happy Halloween” és „Boo”.
Az öt óra utáni percekben innen rajtolt el a menet, hogy végigjárja, a község jelentős részét. A végén az iskolai ebédlő szintén kidekorálva várja egy zárbulira a résztvevőket, másnapra pedig sorsolást ígérnek: a legügyesebb gyerekeket, valamint az édességpontként működött otthonokat („a legrémesebb dekoráció”, ami jelen esetben az elismerést jelenti!) részesítik nyereményben.
