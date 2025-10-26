Boszorkányok, szellemek és töklámpások lepték el Hejőkeresztúrt – hatalmas siker volt a halloween-parti (fotók, videók)

Hogy valóban ünnep-e hazánkban a halloween, arról még 2025-ben is bizonyára megoszlanak a vélemények. Mint a hejőkeresztúri rendezvény szervezője mondja, ők is kaptak hideget-meleget a három évvel ezelőtti kezdeményezés idején, de mára eldőlt, ezt az eseményt befogadta a dél-borsodi település, kedvelik a helyiek. Naná, hiszen mintegy kétszázan vettek részt rajta szombaton is!

A Halloween már hejőkeresztúri hagyomány

Fotó: Balogh Attila

Több mint száz gyerek (104 fő), és közel ennyi felnőtt jelentkezett előzetesen az immár negyedik alkalommal meghirdetett felvonulásra. A téma a halloween, ami angolszász (amerikai eredetű szokásként köszöntött be, majd terjedt el nálunk is, vélhetően főleg a hollywoodi filmeknek betudhatóan), de mára, mondhatni, meghonosodott, sokan, főleg a fiatalabbak számára éppoly természetes móka, mint bármi más régebbi, hagyományosabb tradíció. Mindenesetre szombaton már napközben látszott, hogy az ír/kelta eredetű játékos kultúresemény mára igazán otthonra lelt a Hejő-menti községben: számos portát lehetett felfedezni a központba behajtva, ami ideillő holmikkal volt feldíszítve. A kapukon, kerítéseken és udvarokon jól láthatóan sorakoztak:

szellem- és kísértet-figurák, boszorkányok, közép-amerikai mintájú csontvázak,

dísztökök és töklámpások, UV-fények, műanyag pókhálók,

a Sikoly című horrorfilm főszereplője (annak jellegzetes arcmaszkja) különféle formákban,

a főutcán feltűntek feketébe, öltözött „emós” sminkű fiatalok, szintén beöltözött családok (anyuka: cicás jelmezben; természetesen fekete macska), apamedve és gyerek-egérkék.

A „legrémesebb dekor” az igazi elismerés

A meghirdetett rendezvényhelyszín, azaz kiindulópont, a községi temető (az előtte húzódó utca: Temető utca) térségében előbb a gyülekezési körletet, majd később a menet útvonalát is biztosító helyi polgárőrök tűnnek fel, féltucatnyian, jellegzetes sárga láthatósági mellényük sugallja a kérdést, vajon az eleget tesz-e a szituáció megkívánta „ijesztgetés” kritériumának... De máris másra figyelhetünk: a regisztrációs pult előtt már majd' egy órával a kezdés előtt ott tolong a kétszáz körüli jelentkező zöme.