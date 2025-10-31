Eldőlt, borsodi ház nyerte a halloweeni paraversenyt! Ettől a dekorációtól a szellemek is menekülnek – fotók

Igazi csemege várja ma a sci-fi és horror rajongóit, különösen azokat, akik a Stranger Things című kultikus sorozat kedvelői. A sorozat befejező, 5. évadának közeledte inspirálta a sajóörösi Arany János utca lakóit, akik egy rendhagyó, nagyszabású Halloween dekorációt készítettek.

Halloween egy helyi háznál Sajóörösön Fotó: FB.

Stranger Things láz Sajóörösön

A poszt felhívása szerint a ház dekorációja teljes egészében a Stranger Things témáját dolgozza fel, létrehozva a sorozat ikonikus, borzongató hangulatát. A látványos installációval az alkotók megragadták az alkalmat, hogy bevonzzák a látogatókat a Bárányos Világ (Upside Down) sajóörösi változatába.

Világsztár dekoráció a helyi utcában

A legjobb hír a rajongók számára, hogy a különleges dekoráció nem csak megtekinthető, hanem a legfőbb rémséggel, a Demogorgonnal is lehetőség van fotózkodni. Az ötletes kezdeményezés tökéletes programot kínál a halloween-i hangulatot keresők számára. A Facebook poszt szerint a dekoráció már várja az érdeklődőket a Sajóörös, Arany János utcában.