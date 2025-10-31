7 perce
Eldőlt, borsodi ház nyerte a halloweeni paraversenyt! Ettől a dekorációtól a szellemek is menekülnek – fotók
Halloween van, és egy borsodi település lakói gondoskodtak róla, hogy az idei ünnepre senki ne feledje a legnépszerűbb horror-fantasy sorozatot!
Sajóörös "rémséges" halloween-i dekoráció egy helyi utcában
Forrás: FB
Fotó: FB
Igazi csemege várja ma a sci-fi és horror rajongóit, különösen azokat, akik a Stranger Things című kultikus sorozat kedvelői. A sorozat befejező, 5. évadának közeledte inspirálta a sajóörösi Arany János utca lakóit, akik egy rendhagyó, nagyszabású Halloween dekorációt készítettek.
Stranger Things láz Sajóörösön
A poszt felhívása szerint a ház dekorációja teljes egészében a Stranger Things témáját dolgozza fel, létrehozva a sorozat ikonikus, borzongató hangulatát. A látványos installációval az alkotók megragadták az alkalmat, hogy bevonzzák a látogatókat a Bárányos Világ (Upside Down) sajóörösi változatába.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
Világsztár dekoráció a helyi utcában
A legjobb hír a rajongók számára, hogy a különleges dekoráció nem csak megtekinthető, hanem a legfőbb rémséggel, a Demogorgonnal is lehetőség van fotózkodni. Az ötletes kezdeményezés tökéletes programot kínál a halloween-i hangulatot keresők számára. A Facebook poszt szerint a dekoráció már várja az érdeklődőket a Sajóörös, Arany János utcában.
Pénteken pókhálós mászópálya, szörny-golf, rovarevés és tűzzsonglőr, hétvégén csöndes emlékezés
Varázslatos és borzongató: ilyen lesz a Halloween az állatkertben