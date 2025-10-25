Elhunyt a kövesdi sportélet kiemelkedő alakja

A pálya most elnémult. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 76 éves korában elhunyt a Mezőkövesd Zsóry FC ügyvezető igazgatója, Hagyacki József - búcsúzik közösségi oldalán a labdarúgó klub. Hagyacki József több mint két évtizeden át volt a mezőkövesdi labdarúgás meghatározó alakja. Olyan vezető, aki szívvel-lélekkel, feltétel nélkül dolgozott szeretett klubjáért és városáért. Elhivatottsága, kitartása és embersége örökre példaként marad meg mindannyiunk emlékezetében - írják.

Hagyacki József 76 évet élt Forrás: FB

A hír, amelyet nehéz felfogni, mélyen megrendítette a Mezőkövesd Zsóry FC közösségét, játékosait, munkatársait és szurkolóit. A klub saját halottjának tekinti.

A terület országgyűlési képviselője, Tállai András is megható sorokkal búcsúzik közösségi oldalán: