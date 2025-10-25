1 órája
Elhunyt a kövesdi sportélet kiemelkedő alakja
Elhunyt a mezőkövesdi labdarúgás meghatározó személyisége. Hagyacki József, a Mezőkövesd Zsóry FC ügyvezető igazgatója 76 éves volt.
A pálya most elnémult. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 76 éves korában elhunyt a Mezőkövesd Zsóry FC ügyvezető igazgatója, Hagyacki József - búcsúzik közösségi oldalán a labdarúgó klub. Hagyacki József több mint két évtizeden át volt a mezőkövesdi labdarúgás meghatározó alakja. Olyan vezető, aki szívvel-lélekkel, feltétel nélkül dolgozott szeretett klubjáért és városáért. Elhivatottsága, kitartása és embersége örökre példaként marad meg mindannyiunk emlékezetében - írják.
A hír, amelyet nehéz felfogni, mélyen megrendítette a Mezőkövesd Zsóry FC közösségét, játékosait, munkatársait és szurkolóit. A klub saját halottjának tekinti.
A terület országgyűlési képviselője, Tállai András is megható sorokkal búcsúzik közösségi oldalán:
Mennyi közös emlék... Más talán egy élet alatt sem él át annyit, mint amennyit mi együtt megéltünk a mezőkövesdi sport élén.
Köszönöm, hogy mindig mellettem álltál ezen az úton — a sikerek idején és akkor is, amikor nehezebb napokat éltünk. Hűséged, kitartásod és önzetlenséged példát mutatott mindannyiunknak. Mindig, minden körülmények között szíved-lelked kitetted szeretett klubunkért és városunkért.