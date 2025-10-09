1 órája
Megtámadták a mezőkövesdi repülőteret - képek, videó
A mezőkövesdi repülőteret ellenséges erők tartják kézben! Helikopterek az égben, harckocsik a sztrádán. Mozgalmas napok Borsodban. Az apropó az Adaptive Hussars 2025 elnevezésű katonai hadgyakorlat. Két vadászgép és nyolc helikopter csapja az égi zajt.
Katonai menetoszlop áthaladását prognosztizálták mára, azaz csütörtökre az M3-as autópálya megyénkbeli szakaszára (is), de hogy pontosan mikorra várhatók az emiatt borítékolható lezárások, torlódások a civil közlekedésben, arról nem adhat előre tájékoztatást a Magyar Honvédség. A nagyszabású, több hetes hadgyakorlat október 9-re eső célja: az „elfoglalt mezőkövesdi reptér visszafoglalása”.
Hadgyakorlat: Dél-Borsodban nyomulnak előre
A mezőkövesdi repülőteret ellenséges erők tartják kézben. A repülőtér visszafoglalásának kombinált támadó művelete egy különleges felderítéssel veszi kezdetét.
Október 9-én, csütörtökön a nappali órákban az MH Klapka György 1. Páncélosdandár harcjárművekkel hajt végre menetet a Hajdúhadház–Mezőkövesd–Tata útvonalon, a 354-es számú út, az M3-as autópálya, az M0-ás autóút és az M1-es autópálya érintésével – tájékoztatták az illetékesek a közvéleményt, és írta meg ennek nyomán előzetesen a Boon.hu is a minap.
Hogy konkrétan tankok (azaz harckocsik), illetve milyen más harcjárművek feltűnése esedékes a dél-borsodi sztrádán autózók szeme láttára, vagy csak azokat hátukra vevő szállítójárműveké (ilyesmi bevett dolog a hadászati logisztikában), arról nincs információ. Akárhogy is, mindenképp érdekes látványnak ígérkezik – ugyanakkor a miatt bekövetkező ideiglenes útlezárások nem kevés bosszúságot is jelenthetnek a közlekedés többi résztvevőjének ezekben az órákban és ezeken a szakaszokon (Oszlár-Hejőkürt, illetve Mezőkövesd között).
Az Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlat a rendszerváltás óta a Magyar Honvédség legnagyobb, legfontosabb és legkomplexebb gyakorlata.
A Honvédelmi Minisztérium a Borsod Online érdeklődésére az alábbiakat válaszolta, idézzük:
- A tervezést már tavaly júniusban megkezdtük, idén első lépésben alakulat szinten folytak a felkészítések (egyénileg és kötelékben) annak érdekében, hogy a valós katonai mozgásokat már összhaderőnemi szinten tudjuk megvalósítani.
- Nagyon fontos számunkra, hogy a nemzeti igények mellett a NATO védelmi tervekbe illesztve tervezzünk minden mozzanatot, és a Magyar Honvédség a szövetséges erőkkel együtt olyan valósághű körülmények között mérje fel és fejlessze képességeit, amelyek szükség esetén az ország védelmét szolgálják.
- Amikor azt mondjuk, hogy a gyakorlat összhaderőnemi, akkor arról beszélünk, hogy a Magyar Honvédség teljes spektrumában minden haderőnem, minden alakulat érintett, amelyek közösen, koordinálva hajtják végre a mozzanatokat.
- Az összkormányzati jelleg azt jelenti, hogy a civil közigazgatás és védelmi igazgatás szervezeteivel és szakembereivel együtt készülünk az ország védelmére.
Harci mozgások: várhatóan késő estig
A HM Kommunikációs Főnöksége leszögezte: „a mezőkövesdi katonai mozzanatok – a biztonsági rendszabályokra tekintettel – nem sajtónyilvánosak”.
A konvojmozgás idejét és útvonalát sajnos egyelőre nem tudjuk megadni – várhatóan késő este hagyják majd el a területet.
Előzetesen a következőket lehetett megtudni a Délkelet-Borsodban esedékes történésekről:
Mezőkövesd, kombinált támadás – szárazföldi és légiroham elemekkel (2025. október 9.) – különleges erők:
A Magyar Honvédség Különleges Műveleti Parancsnokság vezetésével a Black Swan 2025 többnemzeti különleges műveleti gyakorlatot idén az Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlat egyik részeként rendezik meg hazánkban. Az öt nemzet (Bulgária, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia, Szlovénia) erőiből álló Többnemzeti Különleges Műveleti Légi Osztag és a Különleges Műveleti Szárazföldi Osztag a sármelléki civil repülőtérre települt, hogy NATO ellenőrök bevonásával megszerezze a Mission Capable, vagyis műveletkész minősítést. A Magyar Honvédség különleges erői – elsőként a régióban – vezető nemzetként állnak a NATO szigorú validációja (Special Operations Forces Evaluation – SOFEVAL) elé. A mezőkövesdi mozzanat a NATO validáció része. Egy fiktív történet alapján a mezőkövesdi repülőteret ellenséges erők tartják kézben. A repülőtér visszafoglalásának kombinált támadó művelete egy különleges felderítéssel veszi kezdetét. A megszerzett információkat a különleges műveleti zászlóalj harccsoport számára továbbítják és célmegjelölést követően kezdetét veszi a harc. A visszaszerző műveletet támogatja
- egy JAS39 Gripen géppár,
- 8 db HMMWV páncélozott harcjármű,
- 3 db mentőautó,
- 16 db MBG-270,
- 1 db Toyota,
- 1 db Rába,
- 1 db MB1017,
- 1 db UNIMOG,
- 3 db CUGAR helikopter,
- 4 db H145M helikopter,
- 1 db UH-60 helikopter és
- egy GIDRÁN század járművekkel,
- SKYLARK-3 merevszárnyú drón,
- több PzH 2000 önjáró lövegek (fiktív),
- több HERO-30 típusú drón (indítás nélkül).
A művelet során a harccsoport alkalmazza a megtévesztést. Elsőként a földi erőket vetik be majd légi úton érkeznek a kijelölt egységek. Tervezetten a repülőtér visszafoglalása után behívják a GIDRÁN századot és átadják a területet a különleges erők. Az utolsó mozzanat a csapatok kivonása.
Átkeltek, ugrottak, toboroztak, szimuláltak
Az Adaptive Huddars 2025 hadgyakorlatnak olyan témái és feladatai voltak eddig, mint:
- Még szeptember 5-én az MH Kinizsi Pál 30. Páncélozott Gyalogdandár 1. Gránátos Zászlóalja és az őket támogató erők harcszerű vasúti kirakodást hajtottak végre Hajmáskéren.
Szeptember 9-én a résztvevő alegységek a Duna mint stratégiai akadály leküzdését mutatták be. A mozzanat nem csupán technikai és logisztikai kihívás, hanem egyben koordinációs próba is volt.
- Magyar-amerikai közös kiképzés SOC-R hajókkal, szeptember 11-én.
- A Különleges Műveleti Parancsnokság újonnan megalakult ejtőernyős századának katonái több körben hajtottak végre csoportos ejtőernyős ugrást a KC-390 katonai szállító repülőgépből.
- Helyőrségek áttelepülése, szeptember 15-től, aminek célja, hogy bemutassák, az alakulatok nem kötődnek kizárólag saját laktanyájukhoz, másrészt a nemrég bevezetett helyőrség-támogató koncepció gyakorlati tesztelését is jelentette.
- Szeptember 15-18. között a magyar különleges műveleti katonák a szövetséges észak-macedón erőkkel tartottak közös felkészítést: az egyhetes Cold Peak 2025 gyakorlat fő célja gyorsreagálási képességek fejlesztése volt.
- Tartalékos katonák bevonulás és integrálása a gyakorlatba, ezzel kétezer fölé emelkedik a gyakorlatba bevont tartalékosok száma.
- Harcászati helyzetbe állított képességbemutató: a Magyar Honvédség Központi Gyakorló- és Lőterén, Hajmáskér térségében tartott képességbemutatón valósághűen szimulálták a szárazföldi és légi műveleteket. A felderítők drónokkal, helikopterekkel és repülőgépekkel azonosították az ellenség mozgásait, míg a szárazföldi erők LYNX gyalogsági harcjárművekkel és Leopard 2A7+ harckocsikkal hajtottak végre manővereket. A tüzérségi és légierői támogatást PzH 2000 önjáró lövegek, Hirtenberger aknavetők, valamint Gripen, L-39NG, H145M és H225M repülőeszközök biztosították. A MISTRAL és NASAMS rendszerek a légvédelmet erősítették, míg a SPIKE és HERO fegyverrendszerek a modern hadviselés új technológiáit mutatták be. A gyakorlaton a NATO Előretolt Szárazföldi Harccsoport többnemzeti állománya is részt vett, horvát, olasz és török alegységekkel.
- A Magyar Honvédség II. Rákóczi Ferenc 14. Műszaki Ezred hídátkelőhelyet létesített és üzemeltetett a Tisza Martfű–Vezseny szakaszán, október 2-án, PMP pontonhíd építésével, amin Lynx és török M113 páncélozott járművek keltek át.
