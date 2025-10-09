Megtámadták a mezőkövesdi repülőteret - képek, videó

Katonai menetoszlop áthaladását prognosztizálták mára, azaz csütörtökre az M3-as autópálya megyénkbeli szakaszára (is), de hogy pontosan mikorra várhatók az emiatt borítékolható lezárások, torlódások a civil közlekedésben, arról nem adhat előre tájékoztatást a Magyar Honvédség. A nagyszabású, több hetes hadgyakorlat október 9-re eső célja: az „elfoglalt mezőkövesdi reptér visszafoglalása”.

A hadgyakorlat gépi és emberi résztvevői. Sármelléken készített fénykép

Fotó: HM Zrínyi Média

Hadgyakorlat: Dél-Borsodban nyomulnak előre

A mezőkövesdi repülőteret ellenséges erők tartják kézben. A repülőtér visszafoglalásának kombinált támadó művelete egy különleges felderítéssel veszi kezdetét.

Október 9-én, csütörtökön a nappali órákban az MH Klapka György 1. Páncélosdandár harcjárművekkel hajt végre menetet a Hajdúhadház–Mezőkövesd–Tata útvonalon, a 354-es számú út, az M3-as autópálya, az M0-ás autóút és az M1-es autópálya érintésével – tájékoztatták az illetékesek a közvéleményt, és írta meg ennek nyomán előzetesen a Boon.hu is a minap.

Hogy konkrétan tankok (azaz harckocsik), illetve milyen más harcjárművek feltűnése esedékes a dél-borsodi sztrádán autózók szeme láttára, vagy csak azokat hátukra vevő szállítójárműveké (ilyesmi bevett dolog a hadászati logisztikában), arról nincs információ. Akárhogy is, mindenképp érdekes látványnak ígérkezik – ugyanakkor a miatt bekövetkező ideiglenes útlezárások nem kevés bosszúságot is jelenthetnek a közlekedés többi résztvevőjének ezekben az órákban és ezeken a szakaszokon (Oszlár-Hejőkürt, illetve Mezőkövesd között).

Az Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlat a rendszerváltás óta a Magyar Honvédség legnagyobb, legfontosabb és legkomplexebb gyakorlata.

A Honvédelmi Minisztérium a Borsod Online érdeklődésére az alábbiakat válaszolta, idézzük: