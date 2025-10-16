A miskolciak aláírásának gyűjtése kezdődik ebben a kiemelt ügyben

Hollósy András alpolgármester a csütörtöki közgyűlés végeztével sajtótájékoztatón tett fontos bejelentést. Mint oly sok helyen az országban, ezúttal Miskolcon is elindítják a háborúellenes aláírásgyűjtő kampányt, mert a politikus szerint nem hagyhatják, hogy a miskolciakat nehéz helyzetbe hozzák.

Háborúellenes aláírásgyűjtő kampány indul Miskolcon Fotó: Vajda János

A város több pontján standokkal jelenünk meg és a munkatársaink a polgárokat otthonaikban is felkeresik, hogy elmondhassák a véleményüket azzal kapcsolatban, hogy Brüsszel megszorításokat tervez. Mi nemet mondunk ezekre, amit Brüsszel és helyi bábjai megtesznek akár a miskolciakkal is

- fogalmazott Hollósy András.

A háborúellenes aláírásgyűjtő kampány a Fidesz helyi irodáiban is elérhető

Ezen felül természetesen van arra lehetőség arra is, hogy a Fidesz helyi irodáiban is aláírhassák a szükséges dokumentumokat, Miskolcon két helyszínen is:

Meggyesalja utca

Kossuth utca

Azon dolgozunk, hogy minden miskolcihoz eljuttassuk ezeket az üzeneteket, mert a városban élők fontosak számunkra

– zárta sorait az alpolgármester.

