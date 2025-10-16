50 perce
A miskolciak aláírásának gyűjtése kezdődik ebben a kiemelt ügyben
Miskolc város közgyűlése után sajtótájékoztatót tartott a városvezetés. Hollósy András alpolgármester bejelentette a háborúellenes aláírásgyűjtő kampány kezdetét.
Hollósy András szerint fontos, hogy Miskolcon is elmondjuk a véleményünket
Fotó: Vajda János
Hollósy András alpolgármester a csütörtöki közgyűlés végeztével sajtótájékoztatón tett fontos bejelentést. Mint oly sok helyen az országban, ezúttal Miskolcon is elindítják a háborúellenes aláírásgyűjtő kampányt, mert a politikus szerint nem hagyhatják, hogy a miskolciakat nehéz helyzetbe hozzák.
A város több pontján standokkal jelenünk meg és a munkatársaink a polgárokat otthonaikban is felkeresik, hogy elmondhassák a véleményüket azzal kapcsolatban, hogy Brüsszel megszorításokat tervez. Mi nemet mondunk ezekre, amit Brüsszel és helyi bábjai megtesznek akár a miskolciakkal is
- fogalmazott Hollósy András.
A háborúellenes aláírásgyűjtő kampány a Fidesz helyi irodáiban is elérhető
Ezen felül természetesen van arra lehetőség arra is, hogy a Fidesz helyi irodáiban is aláírhassák a szükséges dokumentumokat, Miskolcon két helyszínen is:
- Meggyesalja utca
- Kossuth utca
Azon dolgozunk, hogy minden miskolcihoz eljuttassuk ezeket az üzeneteket, mert a városban élők fontosak számunkra
– zárta sorait az alpolgármester.
A közgyűlés csütörtöki ülésén érintett fontos kérdésekről korábbi összefoglalónkban írtunk. Tekintse meg Tóth-Szántai József és a városvezetés válaszait olyan fontos és kiemelt ügyekben, mint a Barlangfürdő felújítása, vagy a közbiztonság Miskolc utcáin.
