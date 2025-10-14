3 órája
A Győri kapuban megfelezik némelyeknek
Egy gázszolgáltatási jellegű probléma állhat annak a hátterében, hogy a választókörzet képviselőjének közbenjárására a lakásszövetkezet megfelezi egy alkalomra a közös költséget. A Győri kapu egyik tízemeletes házának lakásait érinti az intézkedés.
A Győri kapui Coop üzlet és az Aba utca között, a Győri kapu, azaz a főutca mentén áll az a tízemeletes, amelynek a helyi önkormányzati képviselő és a lakásszövetkezet egyezsége folytán erre a hónapra kevesebb közös költséget kell fizetnie. A gázszolgáltatóval kapcsolatos vita és szolgáltatási problémák állnak a háttérben.
A Győri kapu 35-45. hat lépcsőháza az érintett
„Megfelezzük!” – jelentette be Hollósy András miskolci alpolgármester, tette ezt nem hivatali pozíciója, hanem körzeti önkormányzati képviselői szerepében. Akikre és amire vonatkozik: a Győri kapu mentén, a Thököly utcai Coop bolt után álló tízemeletes panelház hat lépcsőháza, az abban lakók, illetve a lakásszövetkezet felé fizetendő közös költség e havi összege.
A politikus által a Facebook-oldalán közzétett rövid videós bejelentkezés így kezdődik: „Jó hír a Győri kapuban élőknek”. Majd azzal a bejelentéssel folytatódik, hogy a Győri kapu 35. és 45. szám közötti lakóknak, összesen 160 családnak fogják 50 százalékkal mérsékelni a közös költségét október hónapra. „Erről állapodtam meg ma a Herman Ottó Lakásszövetkezettel – mondja a felvételen Hollósy András. Az intézkedés hátteréről nem beszél. Ugyanakkor a közös médiás poszthoz hozzáfűzött saját kommentjéből kiderül:
Mint ismert, elég kellemetlen helyzetbe hozták az itt élőket az utóbbi időszakban☝️Megígértem,hogy intézkedem. A Tigázzal folytatott megbeszélés alapján a kiírt időszakhoz képest már elmúlt hétvégén sikerült visszakapcsolni a gázt a lakóközösségnek. Az ezzel kapcsolatos plusz-költségeket pedig úgy próbáljuk mérsékelni, hogy kértem a Herman Ottó Lakásszövetkezetet az októberi közös költség megfelezésére☝️
Parkolás, forgalom, közösségi közlekedés – közösen keresnek megoldást a Győri kapu problémáira
A két bejegyzéshez, illetve megosztásaikhoz érkezett olvasói hozzászólások sem utalnak arra, mi volt ez a bizonyos gázszolgáltatós gond, ami a költségcsökkentést indokolja. Vannak, akik amiatt aggódnak, hogy a 160 lakásra vonatkozó „engedményt” a lakásszövetkezet – e nemben a városban az egyik legnagyobb – mások, a többi tag (több száz vagy ezer háztartás) felé lesz kénytelen emelésként érvényesíteni.
