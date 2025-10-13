október 13., hétfő

Parkolás, forgalom, közösségi közlekedés – közösen keresnek megoldást a Győri kapu problémáira

Parkolási nehézségek a lakóövezetekben, az átmenő forgalom okozta terhelés, a közösségi közlekedés fejlesztése. Ilyen témák kerülnek elő a győri kapuban október 20-ra meghirdetett MODENT projektes fórumon.

Boon.hu

Közösségi tervezés és beszélgetés tárgya lesz az „összekötő” városrész, különösképp a Győri kapui lakótelep közlekedési rendje, annak problémái és lehetséges megoldásai.

Győri kapu
A lakótelepi környezetben elsősorban parkolási gondok adódnak a Győri kapuban (is)
Fotó: MW

Közösségi tervezés a Győri kapuban

A Győri kapuban ez év tavaszán elindult, eddig elsősorban klímavédelmi-energiatakarékossági előadásokkal az érdeklődőket megszólító MODENT pilot-projekt keretében most közösségi beszélgetést, közösségi tervezést tartanak egy hét múlva, hétfőn. Az október 20-ára meghirdetett fórum, amely a Győri kapuban, azon főleg belül a lakótelepen élőket szólítja meg, azzal a céllal indul, hogy „közösen feltérképezzük a Győri kapu közlekedési kihívásait és együtt gondolkodjunk a lehetséges megoldásokon”. A fenti indoklás olvasható az városi önkormányzat Zöld Irodája (a Cool Miskolc program koordinátora) által kiadott meghívóban.

A program során ilyen témák kerülnek előtérbe:

  • a parkolási nehézségek a lakóövezetekben,
  • az átmenő forgalom által okozott terhelés,
  • a közlekedéssel összefüggő környezeti hatások,
  • valamint a közösségi közlekedés helyzete a városrészben.

A résztvevők interaktív műhelymunka keretében oszthatják meg tapasztalataikat, javaslataikat – szól a meghívó –, és közösen dolgozhatnak ki olyan lehetséges megoldásokat, mint:

  • lakossági parkolási rendszerek kialakítása,
  • forgalomcsillapított zónák bevezetése,
  • új kerékpártámaszok helyszíneinek meghatározása,
  • vagy a közösségi közlekedés fejlesztése.

Ahogy a felhívás fogalmaz: „a közös munka a Győri kapu közlekedési jövőjének formálásához kíván hozzájárulni, helyi lakosok bevonásával”.

Időpont: 2025. október 20. (hétfő) 17:00–19:00

Helyszín: Ifjúsági és Szabadidő Ház (3531 Miskolc, Győri kapu 27./A)

 A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, a részvételi szándékát az alábbi űrlap kitöltésével jelezhetik az érdeklődők.

