Parkolás, forgalom, közösségi közlekedés – közösen keresnek megoldást a Győri kapu problémáira

Közösségi tervezés és beszélgetés tárgya lesz az „összekötő” városrész, különösképp a Győri kapui lakótelep közlekedési rendje, annak problémái és lehetséges megoldásai.

A lakótelepi környezetben elsősorban parkolási gondok adódnak a Győri kapuban (is)

Fotó: MW

Közösségi tervezés a Győri kapuban

A Győri kapuban ez év tavaszán elindult, eddig elsősorban klímavédelmi-energiatakarékossági előadásokkal az érdeklődőket megszólító MODENT pilot-projekt keretében most közösségi beszélgetést, közösségi tervezést tartanak egy hét múlva, hétfőn. Az október 20-ára meghirdetett fórum, amely a Győri kapuban, azon főleg belül a lakótelepen élőket szólítja meg, azzal a céllal indul, hogy „közösen feltérképezzük a Győri kapu közlekedési kihívásait és együtt gondolkodjunk a lehetséges megoldásokon”. A fenti indoklás olvasható az városi önkormányzat Zöld Irodája (a Cool Miskolc program koordinátora) által kiadott meghívóban.

A program során ilyen témák kerülnek előtérbe: