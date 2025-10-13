2 órája
Parkolás, forgalom, közösségi közlekedés – közösen keresnek megoldást a Győri kapu problémáira
Parkolási nehézségek a lakóövezetekben, az átmenő forgalom okozta terhelés, a közösségi közlekedés fejlesztése. Ilyen témák kerülnek elő a győri kapuban október 20-ra meghirdetett MODENT projektes fórumon.
Közösségi tervezés és beszélgetés tárgya lesz az „összekötő” városrész, különösképp a Győri kapui lakótelep közlekedési rendje, annak problémái és lehetséges megoldásai.
Közösségi tervezés a Győri kapuban
A Győri kapuban ez év tavaszán elindult, eddig elsősorban klímavédelmi-energiatakarékossági előadásokkal az érdeklődőket megszólító MODENT pilot-projekt keretében most közösségi beszélgetést, közösségi tervezést tartanak egy hét múlva, hétfőn. Az október 20-ára meghirdetett fórum, amely a Győri kapuban, azon főleg belül a lakótelepen élőket szólítja meg, azzal a céllal indul, hogy „közösen feltérképezzük a Győri kapu közlekedési kihívásait és együtt gondolkodjunk a lehetséges megoldásokon”. A fenti indoklás olvasható az városi önkormányzat Zöld Irodája (a Cool Miskolc program koordinátora) által kiadott meghívóban.
A program során ilyen témák kerülnek előtérbe:
- a parkolási nehézségek a lakóövezetekben,
- az átmenő forgalom által okozott terhelés,
- a közlekedéssel összefüggő környezeti hatások,
- valamint a közösségi közlekedés helyzete a városrészben.
Újfajta parkolás a Győri kapuban: „Kinek jó ez?”
A résztvevők interaktív műhelymunka keretében oszthatják meg tapasztalataikat, javaslataikat – szól a meghívó –, és közösen dolgozhatnak ki olyan lehetséges megoldásokat, mint:
- lakossági parkolási rendszerek kialakítása,
- forgalomcsillapított zónák bevezetése,
- új kerékpártámaszok helyszíneinek meghatározása,
- vagy a közösségi közlekedés fejlesztése.
Régóta várt változás a Győri kapuban! Erre mostantól nem mehetnek az autósok
Ahogy a felhívás fogalmaz: „a közös munka a Győri kapu közlekedési jövőjének formálásához kíván hozzájárulni, helyi lakosok bevonásával”.
Időpont: 2025. október 20. (hétfő) 17:00–19:00
Helyszín: Ifjúsági és Szabadidő Ház (3531 Miskolc, Győri kapu 27./A)
A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, a részvételi szándékát az alábbi űrlap kitöltésével jelezhetik az érdeklődők.
