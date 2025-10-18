Döbbenetes borsodi gyilkosságok, amikről nehéz beszélni, de még nehezebb hallgatni

A true crime műfaj ma soha nem látott népszerűségnek örvend, bár ahogy Dulai Péter elmondta, régen is népszerűek voltak a valós eseteket tartalmazó könyvek, csak nem így nevezték. Borsod-Abaúj-Zemplén tragikus történetei közül több olyan gyilkosság is akad, amely még évtizedek múltán is megfekszi a gyomrot, ezekről a borzalmas esetekről mesélt kevésbé ismert részleteket.

Dulai Péter Miskolcon mesélt a legkegyetlenebb borsodi gyilkosságokról

Fotó: Vajda János

Borsod, a legkegyetlenebb gyilkosságok földje

Dulai Péter újságíróból lett bűntörténész, és 2018-ban hozta létre az Élet elleni bűncselekmények című Facebook-oldalát. Munkáiban elsősorban a szocializmus bűnügyeit kutatja, de nem csak aktákat olvas. Felkeresi az élő tanúkat, a hozzátartozókat, a túlélőket, akik néha hajlandók beszélni a történtekről. Így Dulai könyvei és podcastjai új színben mutatják be a régi bűnügyeket. A miskolci előadáson négy, a mai napig megrázó ügyet bontott ki részletesen Vörös András szerkesztő segítségével: