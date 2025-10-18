1 órája
Döbbenetes borsodi gyilkosságok, amikről nehéz beszélni, de még nehezebb hallgatni
Mintha filmekből ismerős történeteket hallgatnánk, mégis mind megtörtént. Négy borsodi gyilkosság, amelyek a mai napig felkavaróak. Dulai Péter bűntörténész Miskolcon járt, és megtöltötte a Tudomány és Technika Házát. Nem véletlenül: a valóság megrázóbb, mint bármelyik film. Felidézte Borsod talán legkegyetlenebb bűneseteit.
Labancz Anna meggyilkolása talán a legismertebb megoldatlan gyilkosság Magyarországon
A true crime műfaj ma soha nem látott népszerűségnek örvend, bár ahogy Dulai Péter elmondta, régen is népszerűek voltak a valós eseteket tartalmazó könyvek, csak nem így nevezték. Borsod-Abaúj-Zemplén tragikus történetei közül több olyan gyilkosság is akad, amely még évtizedek múltán is megfekszi a gyomrot, ezekről a borzalmas esetekről mesélt kevésbé ismert részleteket.
Borsod, a legkegyetlenebb gyilkosságok földje
Dulai Péter újságíróból lett bűntörténész, és 2018-ban hozta létre az Élet elleni bűncselekmények című Facebook-oldalát. Munkáiban elsősorban a szocializmus bűnügyeit kutatja, de nem csak aktákat olvas. Felkeresi az élő tanúkat, a hozzátartozókat, a túlélőket, akik néha hajlandók beszélni a történtekről. Így Dulai könyvei és podcastjai új színben mutatják be a régi bűnügyeket. A miskolci előadáson négy, a mai napig megrázó ügyet bontott ki részletesen Vörös András szerkesztő segítségével:
- Kohányi Ferenc, aki három gyermekét lökte le a panel tetejéről
- Cs. János, az emődi családirtó, aki bosszúból gyújtotta fel a házat
- Zs. Pál, akinek kiterjesztett öngyilkossági kísérlete vérfürdőbe torkollott
- Labancz Anna, a megoldatlan, legendás miskolci gyilkosság áldozata
Gyilkosság a panel tetején
Ez bizony Dulai Péter egyik könyvének címe mellett az egyik legmegrázóbb miskolci gyilkosság. Kohányi Ferenc neve sokak számára máig ismerős. Ami az Avason történt 1981-ben, a mai napig felfoghatatlan.
A harmincéves férfi felöltöztette gyermekeit, lifttel felment velük a tízemeletes ház tetejére, majd egyenként lelökte őket a mélybe. A hároméves Anna, a hatéves István és a nyolcéves Attila nem élte túl a zuhanást. Egy szemtanú szerint az egyik kisfiú kiáltotta: "Apa, ne dobj le!”, bár Kohányi, aki végig szenvtelen volt a nyomozás során, ezt tagadta. Dulai szerint ez volt az egyik legmegrázóbb ügy, amivel valaha találkozott. Kohányi nem volt különösebben iskolázott ember, de agresszív és kiszámíthatatlan annál inkább. A feleségével való kapcsolata elromlott, az asszony más férfinál talált menedéket. Ez volt az utolsó csepp. A férfi kiterjesztett öngyilkosságot tervezett: feleségét és a negyedik gyermeküket is meg akarta ölni.
Borsodban ő volt az utolsó kivégzett elkövető. A temetésén rengetegen megjelentek, sokan a feleséget hibáztatták. Erről fényképek is fennmaradtak, amelyek Dulai Péter Gyilkosság a panel tetején című könyvében láthatók. Az elítélt utolsó kívánsága az volt, hogy elbúcsúzhasson családjától. Ezt egyetlen életben maradt gyermeke és felesége teljesítette.
Kegyetlen bosszú Emődön
Az emődi családirtás 1971 októberében történt. Cs. János, a 27 éves férfi, megtudta, hogy felesége beadta a válókeresetet, és még aznap bosszút állt.
Felkereste anyósa házát, ahol agyonverte, majd felgyújtotta anyósát, feleségét, felesége nővérének kilencéves lányát – aki csak azért volt ott, hogy másnap a gyilkos kisfiát kísérje óvodába – és gyermekét, aki csak az édesanyja gyors segítségkérésének köszönhette az életét. A hároméves Zolika tehát túlélte, de az anyja pár nap múlva belehalt sérüléseibe.
Dulai Péter elmondta, hogy kriminológiai értelemben ez az ügy nem minősül családirtásnak, mert annak kritériuma, hogy legalább három, az elkövetővel szoros rokoni kapcsolatban álló áldozat legyen. A borzalom ettől még teljes, a mai napig felfoghatatlan. Cs. Jánost halálra ítélték és kivégezték. Ő volt az utolsó előtti miskolci kivégzett.
Szemet szemért?
Amíg volt halálbüntetés, évtizedenként egy-egy kivégzésre sor került a megyében, és Borsodban jellemzően több volt, mint máshol. Bár a halálbüntetés nem volt mélyebb téma az előadáson, akit foglalkoztat, az október végén – a halálbüntetés eltörlésének 35. évfordulóján – részletesen hallhat róla Dulai Péter podcastjében. Az Amiért a halál jár című könyv végén pedig pro és kontra tanulmány is olvasható a halálbüntetésről, amelynek eltörlése a mai napig képes megosztani az embereket egy-egy súlyos bűncselekmény kapcsán. A halálbüntetés kapcsán a boon.hu is felidézte a Kohányi-ügyet.
Három gyermekével végzett a miskolci apa - Mit érdemel egy gyerekgyilkos?
Molesztálási ügyből gyilkosság
Az előadáson szó esett Zs. Pál ámokfutásáról is, amely szintén Borsodban történt, és egy molesztálási ügy volt a gyújtópontja. A férfi eredetileg kiterjesztett öngyilkosságra készült, tehát családtagjai után magával is végezni akart. Itt is saját gyermekeit gyilkolta az apa. Dulai Péter szerint az ilyen ügyek feldolgozásához nemcsak kriminológiai, hanem lelki felkészültség is kell. Bár a korabeli fotók általában fekete-fehérek, így is a legborzalmasabb látványt tárják a legtapasztaltabb kutatók elé is.
A gyilkosság, ami már örökké megoldatlan marad
A Labancz Anna-ügy a magyar kriminalisztika egyik legnagyobb talánya. A 23 éves ápolónőt 1970. április 19-én hajnalban, a miskolci megyei kórház nővérszállóján gyilkolták meg. Többször megszúrták, a tettest sosem találták meg. A helyszíni szemle hiányosságai, a rejtélyes pongyola, a szőke hajcsomó, a telefonhívás, amelyben valaki kereste Annát – akit egyébként családja és barátai Anikónak hívtak – mind hozzátettek a legendává váló ügyhöz. Az eset 1991-ben elévült, így már sosem fog kiderülni, ki ölte meg Labancz Annát.
A Labancz Anna-gyilkosságot már sokan, sokféleképpen feldolgozták, de Dulai Péter az előadáson nemcsak az ismert részleteket ismételte el, hanem új információkat osztott meg. Beszélt például telefonon az ügy egyetlen gyanúsítottjával – aki a gyilkosság idején mindössze 17 éves volt –, és aki megbukott a hazugságvizsgálaton. Ennek ellenére sohasem tudták rábizonyítani a nővér megölését.
A Tudomány és Technika Házában a közönség feszült csendben hallgatta végig a történeteket. Dulai Péter nem borzongatni akart, hanem emlékeztetni, ezek a borsodi gyilkosságok nem krimik, hanem életek. És ha ma, évtizedekkel később is beszélünk róluk, talán azért tesszük, hogy soha ne ismétlődjenek meg.
