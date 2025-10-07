október 7., kedd

Gyászhír

4 órája

Tragikus hirtelenséggel elhunyt a népszerű nőgyógyász

Hirtelen, gyors lefolyású betegség következtében elhunyt egy közkedvelt szülész-nőgyógyász szakorvos. A gyászhírt a Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház közölte, mély megrendüléssel búcsúzva szeretett kollégájától.

Boon.hu
Tragikus hirtelenséggel elhunyt a népszerű nőgyógyász

Gyászol Sátoraljaújhely és környéke

Forrás: MW

Fotó: Vajda János

Fájdalommal és mély megrendüléssel tudatta a gyászhírt a Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház. Mindössze 57 éves korában, váratlan és gyors lefolyású betegség következtében elhunyt dr. Bodzás Csaba, az intézmény elismert szülész-nőgyógyász szakorvosa. 

A Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház közölte a gyászhírt: elhunyt dr. Bodzás Csaba
Forrás: Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház

A gyászhír kollégáit és betegeit is megrázta

A szülész-nőgyógyász több évtizeden át dolgozott a sátoraljaújhelyi kórházban

Dr. Bodzás Csaba orvosi hivatását kivételes elhivatottsággal, szakmai tudással és emberi méltósággal gyakorolta. Több évtizedes pályafutása során számtalan nő és család számára nyújtott biztonságot, gondoskodást és támogatást életük legmeghatározóbb pillanataiban. Távozása pótolhatatlan veszteség kórházi közösségünk és a kismamák számára 

– így búcsúzik a egykori munkahelye szeretett munkatársától. A közlemény szerint a köztiszteletben álló orvos súlyos betegségét is méltósággal viselte, élete utolsó napjáig példát mutatott emberségből és kitartásból.

Emlékét tisztelettel és szeretettel őrizzük

 – zárta sorait az intézmény munkatársi közössége, őszinte részvétét kifejezve a gyászoló család felé.

 

