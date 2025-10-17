október 17., péntek

Gyászhír

18 perce

Tragikusan fiatalon elhunyt a volt országgyűlési képviselő

Címkék#Sneider Tamás#Egyed Zsolt#állatvédelem#borsodi#gyászhír

A Jobbik egykori borsodi országgyűlési képviselője 51 éves korában elhunyt. A gyászhírt egykori képviselőtársa osztotta meg közösségi oldalán.

Sneider Tamás – egykori jobbikos országgyűlési képviselő, a Parlament egykori alelnöke – közösségi oldalán számolt be arról, hogy elhunyt Egyed Zsolt, a Jobbik korábbi országgyűlési képviselője. A gyászhír váratlanul érkezett.

gyászhír rázta meg borsodot
Gyászhír: elhunyt Egyed Zsolt, egykori országgyűlési képviselő
Forrás: Facebook/Sneider Tamás

A gyászhír mindenkit megrázott

Életvidám, humoros bajtárs volt, aki 150 parlamenti felszólalásban és számos előterjesztésben állt ki a borsodi emberekért, az elesettekért és a bajban lévőkért. Az állatvédelem sorsát is kezdettől fogva a szívén viselte – írta a gyászhírben, ami futótűzként terjed a közösségi médiában.

 

