Gyászhír
18 perce
Tragikusan fiatalon elhunyt a volt országgyűlési képviselő
A Jobbik egykori borsodi országgyűlési képviselője 51 éves korában elhunyt. A gyászhírt egykori képviselőtársa osztotta meg közösségi oldalán.
Sneider Tamás – egykori jobbikos országgyűlési képviselő, a Parlament egykori alelnöke – közösségi oldalán számolt be arról, hogy elhunyt Egyed Zsolt, a Jobbik korábbi országgyűlési képviselője. A gyászhír váratlanul érkezett.
A gyászhír mindenkit megrázott
Életvidám, humoros bajtárs volt, aki 150 parlamenti felszólalásban és számos előterjesztésben állt ki a borsodi emberekért, az elesettekért és a bajban lévőkért. Az állatvédelem sorsát is kezdettől fogva a szívén viselte – írta a gyászhírben, ami futótűzként terjed a közösségi médiában.
