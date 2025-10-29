Tragikus hirtelenséggel elhunyt a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei közgyűlés tagja

Budai Erzsébet hosszú ideje meghatározó alakja volt a vármegye közéletének. Fideszes politikusként és közgyűlési tagként mindig a helyi emberek érdekeit képviselte, aktívan dolgozott a települések fejlődéséért, az összefogásért és a közösségi élet erősítéséért. Kollégái szerint határozott, de mindig emberséges vezető volt, aki soha nem feledkezett meg arról, hogy a politika legfőbb célja az emberek szolgálata. A gyászhírt Demeter Zoltán országgyűlési képviselő közölte közösségi oldalán.

Az utolsó közös fotóval osztotta meg a gyászhírt Demeter Zoltán országgyűlési képviselő

Forrás: Facebook/Demeter Zoltán

A gyászhír sorai egy közeli barát emlékei is

A képviselő bejegyzésében így emlékezett meg róla:

Erzsike nem csupán egy kiváló ember volt, hanem olyan személyiség, akinek a szíve-lelke benne volt mindenben, amit tett. Sok éven át dolgoztunk együtt, küzdöttünk közös célokért és megéltünk rengeteg emléket, örömöt, nehézséget, mindent, ami összekovácsol két embert, akik ugyanazt az utat járják.

Az országgyűlési képviselő külön kiemelte, hogy Budai Erzsébet mindig a közösség mellett állt, bármilyen ügy is került elé.

Erzsikére mindig lehetett számítani, legyen szó közösségi ügyekről, mindennapi segítségről vagy egy jó szó erejéről.

Az utolsó közös emlék

Demeter Zoltán posztjában egy október 22-én készült fényképet osztott meg, amelyen még együtt szerepelnek.

Ezen a fotón is az a mosoly és eltökéltség tükröződik, ami egész életében jellemezte.

A vármegye politikai és közéleti közössége most egy meghatározó alakját veszítette el. Budai Erzsébet munkáját, emberségét és elkötelezettségét sokan fogják hiányolni.

