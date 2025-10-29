október 29., szerda

Nárcisz névnap

Gyász

2 órája

Elhunyt a szeretett tanítónő, aki generációkat tanított meg írni és olvasni

Évtizedeken át nevelte és tanította a gyerekeket, akiknek nemcsak tudást, hanem emberséget is adott útravalóul. A gyászhírt a helyi önkormányzat tette közzé.

Boon.hu
A szeretett tanítónőt gyászolják Borsodban

Forrás: Kázsmárki Közös Önkormányzati Hivatal

„Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy Regdon Lászlóné, Éva néni, Léh község megbecsült és szeretett tanítója, 2025. október 23-án, 80 éves korában elhunyt” – olvasható Léh Községi Önkormányzat közleményében. A bejegyzés szerint a tanító hosszú évtizedeken át szolgálta közösségét elhivatott pedagógusként. Tanítványai generációinak adott útravalót nemcsak tudásból, hanem emberségből, szeretetből és példamutatásból is – emlékeztek rá a gyászhírben.

gyász, gyászhír
A gyászhír egy tanítóról szól, aki több volt, mint pedagógus

Regdon Lászlóné nemcsak tanítóként, hanem a falu közösségi életének aktív résztvevőjeként is sokat tett Léhért. Szívügye volt a közösség összetartása, az értékek megőrzése és a fiatalok nevelése – írták. Kiemelték, hogy kedvessége, segítőkészsége és bölcsessége mindannyiuk számára követendő példaként marad meg. Léh Községi Önkormányzat és a település lakói hálás szívvel őrzik emlékét, és köszönettel gondolnak mindarra, amit közösségükért tett.

Hiánya pótolhatatlan, de emléke és szellemisége örökre velünk marad. Nyugodjon békében.

 

 

