Elhunyt a szeretett tanítónő, aki generációkat tanított meg írni és olvasni

„Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy Regdon Lászlóné, Éva néni, Léh község megbecsült és szeretett tanítója, 2025. október 23-án, 80 éves korában elhunyt” – olvasható Léh Községi Önkormányzat közleményében. A bejegyzés szerint a tanító hosszú évtizedeken át szolgálta közösségét elhivatott pedagógusként. Tanítványai generációinak adott útravalót nemcsak tudásból, hanem emberségből, szeretetből és példamutatásból is – emlékeztek rá a gyászhírben.

A szeretett tanítónőt gyászolják Borsodban

Forrás: Kázsmárki Közös Önkormányzati Hivatal

A gyászhír egy tanítóról szól, aki több volt, mint pedagógus

Regdon Lászlóné nemcsak tanítóként, hanem a falu közösségi életének aktív résztvevőjeként is sokat tett Léhért. Szívügye volt a közösség összetartása, az értékek megőrzése és a fiatalok nevelése – írták. Kiemelték, hogy kedvessége, segítőkészsége és bölcsessége mindannyiuk számára követendő példaként marad meg. Léh Községi Önkormányzat és a település lakói hálás szívvel őrzik emlékét, és köszönettel gondolnak mindarra, amit közösségükért tett.