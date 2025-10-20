október 20., hétfő

Vendel névnap

10°
+12
0
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fontos hírek!

1 órája

Ez a szezon aranytippje? Olyat mondott a miskolci gumis, hogy helyből átgondolod a négy évszakos abroncsot!

Címkék#téli gumi#október#aranyszínű sárgaság

Borsod-Abaúj-Zemplénben is megjelent a fertőzés. A hideg idő beköszöntével a gumicsere is esedékes már, mutatjuk a legfontosabb híreket.

Boon.hu

Ha az utóbbi időben lemaradt volna bármi fontosról, például a gumicsere rejtelmeiről, vagy a Borsod-Abaúj-Zemplénben is megjelent fertőzésről, esetleg a súlykorlátozás érdekelni Miskolc egyik legforgalmasabb útszakaszán, akkor most pótolhatja. Íme a múlt hét legolvasottabb cikkei:

Reggel már fagy, itt a gumicsere ideje
Reggel már fagy, itt a gumicsere ideje
Forrás: MW

Már mondja is a műhelytitkot a miskolci gumis, itt a nyers igazság a négy évszakos abroncsokról és a gumicsere fontosságáról

Már elég gyakran esik a hőmérséklet 4 fok alá. Hamarosan mindenki megrohamozza a szerelőműhelyeket, hiszen esedékes a gumicsere. Az alábbi linkre kattintva olvashatja a még fennálló tévhiteket:

Baj van, megjelent a fertőzés Borsod-Abaúj-Zemplénben! 1 km sugarú veszélyzónát kellett azonnal kijelölni

Megjelent a rettegett szőlőbetegség térségünkben. Július óta tartottak attól a gazdák, hogy a fertőzés eléri a Tokaji borvidéket. Mostanra beigazolódott a félelem, a Nébih laboratóriuma Bodrogkeresztúr térségében kimutatta az aranyszínű sárgaságot. A további részleteket az alábbi linkre kattintva olvashatja:

Változás Borsod-Abaúj-Zemplénben: mostantól nem hajthat fel akárki a forgalmas főút egy szakaszára

Fontos közúti változásokról adott ki közleményt a Magyar Közút. Súlykorlátozás és behajtási tilalom van érvényben ezen a szakaszon. Hogy hol és miért, az alábbi linken olvashatja:

Fekete lett a dió? Ez a trükk megmentheti az egész termést! - videóval

Ha idén is megfeketedve hullott a dió a fáról, ne essen kétségbe! A fekete dió bár riasztóan néz ki, a termés nagy része még megmenthető néhány bevált trükkel. Az alábbi linken videóval is mutatjuk:

Egy edelényi fotós, akiről ma már mindenki beszél Borsodban

Ha valaki átalakulásról, önbizalomról vagy varázslatos családi fotókról beszél, szinte mindig elhangzik Gressai Renáta neve. Miskolcon és környékén ma már alig akad család, akinek ne lenne ismerőse, aki megtapasztalta nála a különleges fotózás élményét. A részleteket az alábbi linken olvashatja:

Októberi hó a Bükkben – fotókkal

Látta már fotókon, milyen, amikor az ősz és a tél találkozik? Négy évvel ezelőtt, október közepén leesett az első hó a Bükkben. Az alábbi linkre kattintva ön is megnézheti:

Brutális tömegverekedés Borsod megyében, a busz mellett ütötték egymást a lányok – mindent felvett a kamera

Borsod megyei botrányos esetről számolt be több posztban is a TV2-ős Tények műsor weboldala és FB-profilja. A tömegverekedés Ricsén tört ki a napokban, erről árulkodik a tévések felvétele, amit az alábbi linkre kattintva ön is megnézhet:

Hú, mi lett egy sima igazoltatásból Szikszón… mindenki tudta a kocsiban, hogy itt óriási baj lesz

Erre még a rendőrök sem számítottak! Az encsi rendőrök elfogták, a bíróság pedig már le is tartóztatta a kábítószer-kereskedelemmel gyanúsítható férfit. A további részletekért kattintson az alábbi linkre:

Szénfekete erdei állat a Bükkben – ritka látvány Borsodban! (fotó)

Egy koromfekete, nem gyakori erdei állatot sikerült lencsevégre kapni. Ritka és lenyűgöző látványban volt része annak, aki október közepén a Bükk hegységben kirándult. Ha kíváncsi a részletekre, kattintson az alábbi linkre:

Lakatlan, eladó volt, egyre pusztul a miskolci épület, ahol a legendás színésznő utolsó éveit élte - képek, videó

Már csak egy márványtábla emlékeztet arra, hogy Miskolcon, a Hunyadi utca 52-ben töltötte idős korát a legendás színésznő. Déryné háza magántulajdon, az enyészet lett úrrá rajta. A további részleteket az alábbi linken olvashatja:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu