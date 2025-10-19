1 órája
Lassan itt a gumicsere ideje – Ezek a legjobb abroncsok, amiket Borsodban választhatsz
Küszöbön a hideg idő, hajnalban már fagypont körüli hőmérsékletek is lehetnek. Ezért lassan esedékes a gumicsere, mutatjuk hát a legjobb abroncsokat.
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében már mostanában is változékony az időjárás. Aki korán indul dolgozni, előfordulhatott, hogy bőven négy fok alatti hőmérsékletben indította be az autót. Mivel lassan eljön a gumicsere ideje, nem árt tudni, mely abroncsok nyújtják a legnagyobb biztonságot a közlekedéshez akár hóban, jégen is.
Már mondja is a műhelytitkot a miskolci gumis, itt a nyers igazság a négy évszakos abroncsokról
Itt a gumicsere ideje – Mik a tényezők abroncsválasztáskor?
Kérdésünkkel Salap Tamáshoz, a Top Speed Gumiszerviz tulajdonosához fordultunk, akitől megtudtuk:
A megfelelő abroncs kiválasztásakor olyan tényezőket kell figyelembe venni, mint a jó tapadást nedves és havas úton, a jó fékhatást, a tartós anyagminőséget és a megfelelő profilmélységet
– mondta és a legfontosabb szempontokat is felsorolta:
Mindig a forgalmi engedélyben szereplő méretet válasszuk (szélesség, profil, átmérő). Ne használunk túl széles vagy túl szűk gumit anélkül, hogy szakember javasolta volna.
Az útviszonyoknak megfelelőt válasszunk. Vannak már a prémium kategóriában jó négyévszakos abroncsok is, de ha kemény a tél, inkább válasszuk az erre az évszakra kitalált téli gumit, főleg, ha nemcsak városban használjuk az autót.
A tesztek alapján
Többek közt az ADAC, az Auto Bild vagy a Gumi-teszt.hu weboldalak segítenek, hogy lássuk, mely modelle nyújtanak megbízhatóságot nedves, havas, jeges utakon.
A tesztek alapján az alábbi alábbiakban olyan gumiabroncsokat mutatunk, amelyek jók lehetnek különböző igényekre – prémium, középkategória, vagy speciális használatra:
- Hankook W462 Winter i*cept RS3 – Magas minőségű téli gumi, jó hóban, latyakban, havas úton is, minőségi gumiösszetétellel, stabil viselkedéssel.
- Continental WinterContact TS 870P – Prémium téli abroncs kiváló fékhatással, ha valaki sokat vezet téli útviszonyok között, ez megéri az árát.
- Hankook Ventus Prime 3 – középkategóriás nyári megoldás, jó ár-érték aránnyal, különösen ha nem sportosan akarunk vezetni, de stabil és komfortos.
- AllSeasonContact 2 – Négyévszakos abroncs, ha nem akarunk szezononként gumit cserélni, ez jó kompromisszum lehet, bár hóban, nagy hidegben nem lesz olyan jü, mint a dedikált téli.
- Nokian Hakkapeliitta R5 SUV – Direkt SUV-hoz lett tervezve, a mélyebb hó vagy nehezebb terep sem fog ki rajta. Jó választás külterületre is.
- Hankook Ventus Prime 4 – Viszonylag újabb modellsorozat jó tapadással, viszonylag kisebb gördülési ellenállással, ami az üzemanyag-takarékosságban is segíthet.
