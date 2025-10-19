Lassan itt a gumicsere ideje – Ezek a legjobb abroncsok, amiket Borsodban választhatsz

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Itt a gumicsere ideje – Mik a tényezők abroncsválasztáskor?

Kérdésünkkel Salap Tamáshoz, a Top Speed Gumiszerviz tulajdonosához fordultunk, akitől megtudtuk:

A megfelelő abroncs kiválasztásakor olyan tényezőket kell figyelembe venni, mint a jó tapadást nedves és havas úton, a jó fékhatást, a tartós anyagminőséget és a megfelelő profilmélységet

– mondta és a legfontosabb szempontokat is felsorolta:

Mindig a forgalmi engedélyben szereplő méretet válasszuk (szélesség, profil, átmérő). Ne használunk túl széles vagy túl szűk gumit anélkül, hogy szakember javasolta volna.

Az útviszonyoknak megfelelőt válasszunk. Vannak már a prémium kategóriában jó négyévszakos abroncsok is, de ha kemény a tél, inkább válasszuk az erre az évszakra kitalált téli gumit, főleg, ha nemcsak városban használjuk az autót.

A tesztek alapján

Többek közt az ADAC, az Auto Bild vagy a Gumi-teszt.hu weboldalak segítenek, hogy lássuk, mely modelle nyújtanak megbízhatóságot nedves, havas, jeges utakon.

A tesztek alapján az alábbi alábbiakban olyan gumiabroncsokat mutatunk, amelyek jók lehetnek különböző igényekre – prémium, középkategória, vagy speciális használatra: