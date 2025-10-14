Roham a miskolci szerelőműhelyeknél

Amint hűvösödik az idő, sok autós fejében megfordul a kérdés: mikor és milyen gumit kell használni? Ezzel kapcsolatban számos tévhit és félreértés él az emberek fejében, például a négyévszakos gumikkal kapcsolatban. Ezek közül hoztunk párat korábbi írásunkban, hiszen lassan itt a gumicsere ideje.

A gumicsere időszaka mindig sűrű az autószerelőknél Fotó: Gál Gábor / Forrás: MW