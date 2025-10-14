54 perce
Roham a miskolci szerelőműhelyeknél
Esedékessé válik hamarosan, így igazi roham indul az autószervizekbe. A gumicsere azonban még mindig tévhitek sokaságát hozza felszínre.
Amint hűvösödik az idő, sok autós fejében megfordul a kérdés: mikor és milyen gumit kell használni? Ezzel kapcsolatban számos tévhit és félreértés él az emberek fejében, például a négyévszakos gumikkal kapcsolatban. Ezek közül hoztunk párat korábbi írásunkban, hiszen lassan itt a gumicsere ideje.
Már mondja is a műhelytitkot a miskolci gumis, itt a nyers igazság a négy évszakos abroncsokról
Gumicsere után Hejőcsabára koncentrálunk
Nagyon sok a megválaszolatlan kérdés a múlt hét elején kigyulladt és részlegesen leégett hejőcsabai gyógyszertár ügyében. A patikatűz vizsgálataival kapcsolatban azonban megérkeztek a válaszok. Nem indultak vizsgálatok az október 6-i patikatűz nyomán. De akkor milyen eredményt hozott a vizsgálat? Elmondtuk ebben a cikkben.
Hejőcsabai patikatűz: itt a válasz a kérdésre, amiről mindenki csak találgatott – fotókkal, videóval
Vonatbaleset Szádalmáson
Hétfőn délelőtt összeütközött két gyorsvonat Kelet-Szlovákiában, a magyar határ közelében. A vonatbaleset sok tucatnyi sérültet eredményezett. A boon.hu stábja a helyszínen járt és még nem látott fotókat osztottunk meg a helyszínről.
Eddig nem látott felvételek a borzalmas szlovákiai vonatbalesetről - képek, videó
Újra sok a megbetegedés
Megugrott a COVID-fertőzöttek száma Miskolcon és vonzáskörzetében, például Alsózsolcán. A szakember szerint az utóbbi hetekben egyre több a pozitív teszt és a légúti panaszokkal jelentkező beteg. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ már szeptember közepén jelezte: a szennyvízadatok alapján várható volt a koronavírus fertőzések emelkedése.