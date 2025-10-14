október 14., kedd

Izgulni kéne?

24 perce

Roham a miskolci szerelőműhelyeknél

Esedékessé válik hamarosan, így igazi roham indul az autószervizekbe. A gumicsere azonban még mindig tévhitek sokaságát hozza felszínre.

Boon.hu

Amint hűvösödik az idő, sok autós fejében megfordul a kérdés: mikor és milyen gumit kell használni? Ezzel kapcsolatban számos tévhit és félreértés él az emberek fejében, például a négyévszakos gumikkal kapcsolatban. Ezek közül hoztunk párat korábbi írásunkban, hiszen lassan itt a gumicsere ideje.

gumicsere időszaka
A gumicsere időszaka mindig sűrű az autószerelőknél Fotó: Gál Gábor / Forrás:  MW

Gumicsere után Hejőcsabára koncentrálunk

Nagyon sok a megválaszolatlan kérdés a múlt hét elején kigyulladt és részlegesen leégett hejőcsabai gyógyszertár ügyében. A patikatűz vizsgálataival kapcsolatban azonban megérkeztek a válaszok. Nem indultak vizsgálatok az október 6-i patikatűz nyomán. De akkor milyen eredményt hozott a vizsgálat? Elmondtuk ebben a cikkben.

Vonatbaleset Szádalmáson

Hétfőn délelőtt összeütközött két gyorsvonat Kelet-Szlovákiában, a magyar határ közelében. A vonatbaleset sok tucatnyi sérültet eredményezett. A boon.hu stábja a helyszínen járt és még nem látott fotókat osztottunk meg a helyszínről.

Újra sok a megbetegedés

Megugrott a COVID-fertőzöttek száma Miskolcon és vonzáskörzetében, például Alsózsolcán. A szakember szerint az utóbbi hetekben egyre több a pozitív teszt és a légúti panaszokkal jelentkező beteg. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ már szeptember közepén jelezte: a szennyvízadatok alapján várható volt a koronavírus fertőzések emelkedése.

