54 perce
Már mondja is a műhelytitkot a miskolci gumis, itt a nyers igazság a négy évszakos abroncsokról
Már elég gyakran esik a hőmérséklet 4 fok alá. Hamarosan mindenki megrohamozza a szerelőműhelyeket, hiszen esedékes a gumicsere. Mutatjuk a még fennálló tévhiteket:
Amint hűvösödik az idő, sok autós fejében megfordul a kérdés: mikor és milyen gumit kell használni? Ezzel kapcsolatban számos tévhit és félreértés él az emberek fejében, például a négyévszakos gumikkal kapcsolatban. Ezek közül hoztunk most párat, hiszen lassan itt a gumicsere ideje:
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
A gumicsere elhalasztása
Sokan gondolják, hogy nem olyan nagy baj az, ha nyáron is fent hagyják a téli gumit. Ez viszont hátrányos lehet, ugyanis a melegebb időben a téli keverék túlzottan felmelegedhet, ami gyors kopáshoz vezethet, csökken a teljesítménye, nő a fogyasztás és a fékút is kissé hosszabb lehet. Rövid távon működik a dolog, de aki nyáron fent hagyta a téli abroncsokat, annak nem árt inkább most újat venni télre.
Csak hóban, jégben kell téli gumi
A valóság az, hogy nem a hó jelenti az igazi kihívást, hanem a hideg. Amikor a hőmérséklet már 7 fok alatt van, a nyári gumik keveréke megkeményedik, kevésbé tud rugalmasan viselkedni, így romlik a tapadás és meghosszabbodik a fékút. A téli gumi anyaga kifejezetten alacsonyabb hőmérsékletre vannak optimalizálva.
Csak az új gumi a jó gumi
A gyártási időpont (DOT-szám) valóban fontos információ, de önmagában nem garancia arra, hogy mennyire jó a gumi. Ha az abroncsot megfelelő körülmények között tároltak hűvös, száraz helyen, akkor három évig frissnek, öt évig újnak számíthat Egy 1-2 éves gumi, ha így tároltak, műszaki paramétereiben megegyezhet egy újonnan legyártottéval.
A négyévszakos gumi kiváltja a télit
A modern négyévszakos abroncsok sokat fejlődtek, de szélsőséges körülmények között (hó, jég, nagy hideg) még mindig nem tudják felvenni a versenyt a minőségi téli gumik teljesítményével. Enyhébb teleken, városi közlekedéshez viszont valóban jó kompromisszumot jelenthetnek.
Bár a négyévszakos abroncsok bírják az enyhe havat, előfordulhat, hogy extrém téli körülmények között nem teljesítenek olyan jól. Ha olyan területen él, ahol kemény a tél, a téli gumik jobb választást jelenthetnek. A négyévszakos abroncsok gyorsabban kophatnak, mint a speciális abroncsok, és teljesítményük extrém időjárási körülmények között csökkenhet
– mondta Salap Tamás, a TpoSpeed Gumiszerviz tulajdonosa.
Azt tanácsolom, abroncsválasztás során ne higgyenek automatikusan a a divatos tévhiteknek, hanem támaszkodjanak a műszaki jellemzőkre, tehát a jelölésekre, a profilmélységre, az abroncs korára és a tárolási körülményekre
– tanácsolta.
Korábbi cikkünkben arról is értekeztünk, miért is nem kell annyira az a téli gumi, ami első hallásra furcsa lehet. Amennyiben tudni szeretné az igazságot a téli abroncsokról, kattintson az alábbi linkre:
Bárhol jó tárolni a gumikat
Sokan a pincében, garázsban vagy ami még rosszabb, csak a kert végében tárolják az abroncsokat a következő cseréig. A rossz tárolási körülmények viszont felgyorsítják az anyag öregedését. A legjobb, ha száraz, hűvös, sötét helyen fektetve vagy felfüggesztve tároljuk őket.
Azonosításhoz kért segítséget a rendőrségA miskolci rendőrök a lakosság segítségét kérték egy helyi lopás kapcsán.
Sokan kellemetlen meglepetés elé nézhetnek, ha nem figyelnek az új építési szabályokra
Téged is vár a BMW, ha megfelelsz ennek a három feltételnek