Már mondja is a műhelytitkot a miskolci gumis, itt a nyers igazság a négy évszakos abroncsokról

Amint hűvösödik az idő, sok autós fejében megfordul a kérdés: mikor és milyen gumit kell használni? Ezzel kapcsolatban számos tévhit és félreértés él az emberek fejében, például a négyévszakos gumikkal kapcsolatban. Ezek közül hoztunk most párat, hiszen lassan itt a gumicsere ideje:

Közeledik a gumicsere ideje (A kép illusztráció)

Fotó: Móricz István

A gumicsere elhalasztása

Sokan gondolják, hogy nem olyan nagy baj az, ha nyáron is fent hagyják a téli gumit. Ez viszont hátrányos lehet, ugyanis a melegebb időben a téli keverék túlzottan felmelegedhet, ami gyors kopáshoz vezethet, csökken a teljesítménye, nő a fogyasztás és a fékút is kissé hosszabb lehet. Rövid távon működik a dolog, de aki nyáron fent hagyta a téli abroncsokat, annak nem árt inkább most újat venni télre.

Csak hóban, jégben kell téli gumi

A valóság az, hogy nem a hó jelenti az igazi kihívást, hanem a hideg. Amikor a hőmérséklet már 7 fok alatt van, a nyári gumik keveréke megkeményedik, kevésbé tud rugalmasan viselkedni, így romlik a tapadás és meghosszabbodik a fékút. A téli gumi anyaga kifejezetten alacsonyabb hőmérsékletre vannak optimalizálva.

Csak az új gumi a jó gumi

A gyártási időpont (DOT-szám) valóban fontos információ, de önmagában nem garancia arra, hogy mennyire jó a gumi. Ha az abroncsot megfelelő körülmények között tároltak hűvös, száraz helyen, akkor három évig frissnek, öt évig újnak számíthat Egy 1-2 éves gumi, ha így tároltak, műszaki paramétereiben megegyezhet egy újonnan legyártottéval.

A négyévszakos gumi kiváltja a télit

A modern négyévszakos abroncsok sokat fejlődtek, de szélsőséges körülmények között (hó, jég, nagy hideg) még mindig nem tudják felvenni a versenyt a minőségi téli gumik teljesítményével. Enyhébb teleken, városi közlekedéshez viszont valóban jó kompromisszumot jelenthetnek.

Bár a négyévszakos abroncsok bírják az enyhe havat, előfordulhat, hogy extrém téli körülmények között nem teljesítenek olyan jól. Ha olyan területen él, ahol kemény a tél, a téli gumik jobb választást jelenthetnek. A négyévszakos abroncsok gyorsabban kophatnak, mint a speciális abroncsok, és teljesítményük extrém időjárási körülmények között csökkenhet

– mondta Salap Tamás, a TpoSpeed Gumiszerviz tulajdonosa.

Azt tanácsolom, abroncsválasztás során ne higgyenek automatikusan a a divatos tévhiteknek, hanem támaszkodjanak a műszaki jellemzőkre, tehát a jelölésekre, a profilmélységre, az abroncs korára és a tárolási körülményekre

– tanácsolta.