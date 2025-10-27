1 órája
Nulla sansz az átverésre! Vérprofinak hisz majd a gumis, ha ezzel képben vagy az abroncsokról!
Itt a gumicsere ideje, lassan megrohamozzák a szerelőműhelyeket. Utánajártunk, mit jelentenek a gumiabroncsokon lévő jelölések, hogy sose érjen meglepetés.
A gumiabroncs nemcsak kerek, fekete és drága, hanem tele van titokzatos számokkal és betűkkel is. Ezek a jelölések nem véletlenül vannak rajta feltüntetve. Minden adat fontos információt hordoz magában a méretről, a terhelhetőségről, a sebességhatárról és a gyártási időről. Lássuk, hogyan is kell őket értelmezni:
Méretjelölés a gumiabroncson
Példa: 205/55 R16 91V
Ez a leggyakoribb kód, amit a gumi oldalán látsz:
- 205 – ez a szám a gumi szélessége milliméterben.
- 55 – az oldalfal magassága a szélesség százalékában
- R – a radiál szerkezetet jelöli, ez a modern gumiknál szinte mindig így van
- 16 – a felni átmérője colban kifejezve
- 91 – a terhelési index, azaz mennyi súlyt bír el egy gumi egyedül. A 91-es kód például 615 kilogramm terhelést jelent.
- V – a sebességindex, vagyis a maximális sebesség, amit a gumi elbír (V = 240 km/h)
Évszakjelölés
A gumi oldalán gyakran láthatsz különféle piktogrammokat:
- M + S (Mud and snow) – Sárra és hóra alkalmas, de nem feltétlenül igazi téli gumi.
- Hópehely a hegycsúcson – Ez a valódi téli minősítés, amit laboratóriumi tesztek alapján adnak.
- All seasons vagy „4seasons” – Négyévszakos gumik jelölése, kompromisszumos megoldás azoknak, akik ritkán vezetnek extrém körülmények között.
Színes csíkok a gumin
Ha mostanában vettél új gumikat, találkozhattál a rajtuk lévő színes csíkokkal is. Ezek a különböző színkombinációk és árnyalatok jelzik, hogy melyik gyárban készültek.
Ezek a csíkok és pöttyök igazából nekünk, szerelőknek szólnak főleg. A felhasználók számára nem létfontosságú a jelentésük, de mondjuk a megfelelő abroncs kiválasztásában segíthetnek
– mondta Salap Tamás, a TopSpeed Gumiszerviz tulajdonosa.
Ettől függetlenül a vásárlónak is nyújtanak hasznos információt, például, hogy ha láthatók a gumin a csíkok, akkor biztosan újak, hiszen még nem koptak le.
