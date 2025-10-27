október 27., hétfő

Nulla sansz az átverésre! Vérprofinak hisz majd a gumis, ha ezzel képben vagy az abroncsokról!

Címkék#négyévszakos#gumiabroncs#jelölés

Itt a gumicsere ideje, lassan megrohamozzák a szerelőműhelyeket. Utánajártunk, mit jelentenek a gumiabroncsokon lévő jelölések, hogy sose érjen meglepetés.

A gumiabroncs nemcsak kerek, fekete és drága, hanem tele van titokzatos számokkal és betűkkel is. Ezek a jelölések nem véletlenül vannak rajta feltüntetve. Minden adat fontos információt hordoz magában a méretről, a terhelhetőségről, a sebességhatárról és a gyártási időről. Lássuk, hogyan is kell őket értelmezni:

Mutatjuk a gumiabroncsok jelöléseit (A kép illusztráció)
Méretjelölés a gumiabroncson

Példa: 205/55 R16 91V

Ez a leggyakoribb kód, amit a gumi oldalán látsz:

  • 205 – ez a szám a gumi szélessége milliméterben.
  • 55 – az oldalfal magassága a szélesség százalékában
  • R – a radiál szerkezetet jelöli, ez a modern gumiknál szinte mindig így van
  • 16 – a felni átmérője colban kifejezve
  • 91 – a terhelési index, azaz mennyi súlyt bír el egy gumi egyedül. A 91-es kód például 615 kilogramm terhelést jelent.
  • V – a sebességindex, vagyis a maximális sebesség, amit a gumi elbír (V = 240 km/h)

Évszakjelölés

A gumi oldalán gyakran láthatsz különféle piktogrammokat:

  • M + S (Mud and snow) – Sárra és hóra alkalmas, de nem feltétlenül igazi téli gumi.
  • Hópehely a hegycsúcson – Ez a valódi téli minősítés, amit laboratóriumi tesztek alapján adnak.
  • All seasons vagy „4seasons” – Négyévszakos gumik jelölése, kompromisszumos megoldás azoknak, akik ritkán vezetnek extrém körülmények között.

Színes csíkok a gumin

Ha mostanában vettél új gumikat, találkozhattál a rajtuk lévő színes csíkokkal is. Ezek a különböző színkombinációk és árnyalatok jelzik, hogy melyik gyárban készültek.

Ezek a csíkok és pöttyök igazából nekünk, szerelőknek szólnak főleg. A felhasználók számára nem létfontosságú a jelentésük, de mondjuk a megfelelő abroncs kiválasztásában segíthetnek

– mondta Salap Tamás, a TopSpeed Gumiszerviz tulajdonosa.

Ettől függetlenül a vásárlónak is nyújtanak hasznos információt, például, hogy ha láthatók a gumin a csíkok, akkor biztosan újak, hiszen még nem koptak le.

 

