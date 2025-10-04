Gombanapok Bükkszentkereszten – Innen nem lehetett éhen haza menni! - képekkel

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Bükkszentkereszti Gombanapok

A fesztiválon gombakiállítások, családi programok, valamint ínycsiklandó gasztronómiai élmények várták a kicsiket és nagyokat egyaránt. Az esemény annyira népszerű volt, hogy parkolni is alig lehetett, már a település határánál eligazítással várták az autósokat.

Volt itt minden, mi szemnek-szájnak ingere, például a szokásos kürtőskalács, hamburger, sült kolbász, vagy az olyan különlegességek, mint a whiskys méz, a Raptorvér (chili szósz), különböző erdei gombák és gombás chili szószok, de kapható volt mindenféle bizsu, ajándéktárgy és kézműves termék is az egész napos főzés/főtt, sült ételek mellett.