Gombanapok Bükkszentkereszten – Innen nem lehetett éhen haza menni! - képekkel
Itt a természet, a hagyomány és a közösségépítés volt a középpontban. Megérte annak, aki Bükkszentkereszt látogatott szombaton a Gombanapokra.
Ilyen volt a Bükkszentkereszti Gombanapok
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó
A Bükk szívében, a Bükkszentkereszti Gombanapokon újra életre kelt a természet, a hagyomány és közösségépítés. Ezen a csodás őszi napon, október ötödikén már reggeltől változatos programokkal és finom falatokkal várták az érkezőket.
Bükkszentkereszti Gombanapok
A fesztiválon gombakiállítások, családi programok, valamint ínycsiklandó gasztronómiai élmények várták a kicsiket és nagyokat egyaránt. Az esemény annyira népszerű volt, hogy parkolni is alig lehetett, már a település határánál eligazítással várták az autósokat.
Volt itt minden, mi szemnek-szájnak ingere, például a szokásos kürtőskalács, hamburger, sült kolbász, vagy az olyan különlegességek, mint a whiskys méz, a Raptorvér (chili szósz), különböző erdei gombák és gombás chili szószok, de kapható volt mindenféle bizsu, ajándéktárgy és kézműves termék is az egész napos főzés/főtt, sült ételek mellett.
Fotók: Mogyorósi Zsolt Pipó
A gasztronómia és a néphagyomány napja
A fesztivál programjai a következők voltak:
09:00–13:00 – Főzőverseny és gasztronómiai bemutató
10:00–14:00 – Gombász- és természetismereti túrák szakvezetővel
10:00–16:00 – Gombakiállítás, gombavizsgálat a Miskolci Gombász Egyesület közreműködésével
10:30–11:00 – Ünnepélyes megnyitó és önkormányzati bemutatkozások
11:00–11:30 – Testvértelepülési együttműködés aláírása
11:30–12:00 – Magyar–szlovák néptáncbemutató
12:00–12:30 – Bábszínház
13:00–14:00 – Gyógynövényekről és gombákról szóló előadás
15:00–15:30 – EU-szekció: klíma- és környezetvédelem
17:00–22:00 – Koncertek: The Feel Good, Andörkaver, Miskolci Illés EmlékZenekar, Tabu
22:00 – Utcabál
