boon.hu video

1 órája

Gombanapok Bükkszentkereszten – Innen nem lehetett éhen haza menni! - képekkel

Címkék#Bükkszentkereszti Gombanap#boon video#kürtőskalács#Raptorvér#gomba#Bükkszentkereszt#kolbász

Itt a természet, a hagyomány és a közösségépítés volt a középpontban. Megérte annak, aki Bükkszentkereszt látogatott szombaton a Gombanapokra.

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

A Bükk szívében, a Bükkszentkereszti Gombanapokon újra életre kelt a természet, a hagyomány és közösségépítés. Ezen a csodás őszi napon, október ötödikén már reggeltől változatos programokkal és finom falatokkal várták az érkezőket.

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Bükkszentkereszti Gombanapok

A fesztiválon gombakiállítások, családi programok, valamint ínycsiklandó gasztronómiai élmények várták a kicsiket és nagyokat egyaránt. Az esemény annyira népszerű volt, hogy parkolni is alig lehetett, már a település határánál eligazítással várták az autósokat.

Volt itt minden, mi szemnek-szájnak ingere, például a szokásos kürtőskalács, hamburger, sült kolbász, vagy az olyan különlegességek, mint a whiskys méz, a Raptorvér (chili szósz), különböző erdei gombák és gombás chili szószok, de kapható volt mindenféle bizsu, ajándéktárgy és kézműves termék is az egész napos főzés/főtt, sült ételek mellett. 

Bükkszentkereszti Gombanapok 2025-ben

Fotók: Mogyorósi Zsolt Pipó

A gasztronómia és a néphagyomány napja

A fesztivál programjai a következők voltak:

09:00–13:00 – Főzőverseny és gasztronómiai bemutató

10:00–14:00 – Gombász- és természetismereti túrák szakvezetővel

10:00–16:00 – Gombakiállítás, gombavizsgálat a Miskolci Gombász Egyesület közreműködésével

10:30–11:00 – Ünnepélyes megnyitó és önkormányzati bemutatkozások

11:00–11:30 – Testvértelepülési együttműködés aláírása

11:30–12:00 – Magyar–szlovák néptáncbemutató

12:00–12:30 – Bábszínház

13:00–14:00 – Gyógynövényekről és gombákról szóló előadás

15:00–15:30 – EU-szekció: klíma- és környezetvédelem

17:00–22:00 – Koncertek: The Feel Good, Andörkaver, Miskolci Illés EmlékZenekar, Tabu

22:00 – Utcabál

 

boon.hu video

