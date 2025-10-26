Az ősz slágerterméke lett, de lassan fizetni is luxus érte

A gesztenye, amit más néven szelídgesztenyének vagy maróninak is hívnak, a bükkfafélék családjába tartozik.

A gesztenye az ősz slágerterméke

Fotó: MW

Érdekesség, hogy nem közeli rokona a vadgesztenyének, mely emberre enyhén mérgező.

A szelídgesztenye igen tápláló és egészséges őszi-téli gyümölcs, hiszen magas a tápértéke, illetve számos vitamint és ásványi anyagot tartalmaz. Élelmi rostokban bővelkedik, ezért hosszabb ideig biztosít jóllakottságot és még a bélműködésünkre is jótékony hatást gyakorol. A nyers gesztenye gyorsan elveszti víztartalmát, így érdemes hamar megfőznünk, így zárt dobozban, hűtőben pár napig eltartható, vagy a főtt gesztenyéket akár le is fagyaszthatjuk.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

A gesztenye nemcsak sláger ősszel, de mélyen zsebbe nyúlós is

A fentiek alapján vitathatatlan, hogy egy szuperegészséges élelmiszer a gesztenye. Ahhoz azonban, hogy hozzájussunk, meg kell fizetni az árát. Hazánkban annyira népszerű csemege, hogy behozatalra is szorulunk belőle, ugyanis a 300-500 tonna termés évente nem elegendő a lakosság ellátására. Olaszországból, Portugáliából, Észak- Macedóniából és Albániából történik az import. A www.agraroinform.hu utánajárt, hogy melyek jelenleg az árak a nagybani piacon, a táblázat alapján látható, hogy az importból származó gesztenyék a legdrágábbak.

A gesztenye árak nagy különbségeket mutatnak. Az import gesztenye a legdrágább.

Forrás: www.agrinform.hu

A multiknál egy kilóért akár hétezer forintot is fizethetünk

Látható tehát, hogy a nagybani piacon hozzávetőlegesen legolcsóbban 700 forintért, legdrágábban 2200 forintért juthatunk egy kiló gesztenyéhez.

A nagybani piac árai jelenleg

Forrás: www.agroinform.hu

Amennyiben úgy döntünk, hogy boltban vásárolnánk meg az árut, még vastagabb pénztárcára van szükség. Egy kiló gesztenye ára ugyanis 4000 forint és 8400 forint között mozog, de a pontos ár függ a termék típusától (pl. lédig, tisztított, fagyasztott, liszt), a bolttól és a minőségtől.