Az ősz slágerterméke lett, de lassan fizetni is luxus érte
Ehetjük sült, vagy főtt formában, készíthetünk belőle gesztenyepürét, vagy süteményeket, cukorbetegként is bátran fogyaszthatjuk. A gesztenye többek között ezért is nagyon kedvelt csemege Magyarországon
A gesztenye, amit más néven szelídgesztenyének vagy maróninak is hívnak, a bükkfafélék családjába tartozik.
Érdekesség, hogy nem közeli rokona a vadgesztenyének, mely emberre enyhén mérgező.
A szelídgesztenye igen tápláló és egészséges őszi-téli gyümölcs, hiszen magas a tápértéke, illetve számos vitamint és ásványi anyagot tartalmaz. Élelmi rostokban bővelkedik, ezért hosszabb ideig biztosít jóllakottságot és még a bélműködésünkre is jótékony hatást gyakorol. A nyers gesztenye gyorsan elveszti víztartalmát, így érdemes hamar megfőznünk, így zárt dobozban, hűtőben pár napig eltartható, vagy a főtt gesztenyéket akár le is fagyaszthatjuk.
A gesztenye nemcsak sláger ősszel, de mélyen zsebbe nyúlós is
A fentiek alapján vitathatatlan, hogy egy szuperegészséges élelmiszer a gesztenye. Ahhoz azonban, hogy hozzájussunk, meg kell fizetni az árát. Hazánkban annyira népszerű csemege, hogy behozatalra is szorulunk belőle, ugyanis a 300-500 tonna termés évente nem elegendő a lakosság ellátására. Olaszországból, Portugáliából, Észak- Macedóniából és Albániából történik az import. A www.agraroinform.hu utánajárt, hogy melyek jelenleg az árak a nagybani piacon, a táblázat alapján látható, hogy az importból származó gesztenyék a legdrágábbak.
A multiknál egy kilóért akár hétezer forintot is fizethetünk
Látható tehát, hogy a nagybani piacon hozzávetőlegesen legolcsóbban 700 forintért, legdrágábban 2200 forintért juthatunk egy kiló gesztenyéhez.
Amennyiben úgy döntünk, hogy boltban vásárolnánk meg az árut, még vastagabb pénztárcára van szükség. Egy kiló gesztenye ára ugyanis 4000 forint és 8400 forint között mozog, de a pontos ár függ a termék típusától (pl. lédig, tisztított, fagyasztott, liszt), a bolttól és a minőségtől.
Megéri az árát?
Vásárlás előtt érdemes tehát végig gondolni, hogy a termék megéri-e az árát. Egy biztos, hogy sok jótékony hatása van:
- Nagyszerű vitaminforrás
- Javítja a bélműködést
- Védi a szívet
- Legyőzi a lázat és a megfázást
- Antioxidáns hatás
- Segíti a vérképződést
- Nincs benne glutén
