39 perce
Még mindig brutálisan emelkedik a gázolaj ára
Rég nem látott drágulás van folyamatban a benzinkutakon. A gázolaj ára rohamosan nő kedd óta és ez a tendencia folytatódik szerdán is.
Ahogyan mindig, most is elsőként tájékoztatjuk olvasóinkat az aktuális üzemanyagár-változásokról. A héten kedden brutális emelkedésnek indult a gázolaj ára, emellett a benzin is drágult. Ha ez ilyen ütemben folytatódik tovább, hamar meg fogják haladni a 600 forintos lélektani határt.
Üzemanyagár-változás
A gázolaj ára a héten szerdán még mindig emelkedik, az eheti bruttó 18 forintos drágulás után most még bruttó 3 forinttal. A benzin esetében a nagykereskedelmi ár nem változik.
Ma a következő átlagárakkal találkozhatunk a benzinkutakon:
- 95-ös benzin: 580 Ft/liter
- Gázolaj: 590 Ft/liter
- tájékoztatott a holtankoljak.hu
Itt kapja a legolcsóbb gázolajat és benzint Miskolcon
A 95-ös benzin most a Független Benzinkutak Szövetségének egy tagja, a Palviscsák-Transz Kft. kútján a legolcsóbb, ahol azt literenként 555.0 forintért tankolhatjuk.
A gázolaj pedig most a Mobil Petrolon a legolcsóbb, ahol azt literenként 569.9 forintért vásárolhatjuk meg.
A legdrágább kút 95-ös benzin tekintetében a Mol, ahol annak literjét 581.0 forintért tankolhatjuk.
Gázolaj tekintetében pedig ma a Shell-kút a legdrágább, ahol azt 591.9 forintért kapjuk meg literenként.
