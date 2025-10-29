Még mindig brutálisan emelkedik a gázolaj ára

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Üzemanyagár-változás

A gázolaj ára a héten szerdán még mindig emelkedik, az eheti bruttó 18 forintos drágulás után most még bruttó 3 forinttal. A benzin esetében a nagykereskedelmi ár nem változik.

Ma a következő átlagárakkal találkozhatunk a benzinkutakon:

95-ös benzin: 580 Ft/liter

Gázolaj: 590 Ft/liter

- tájékoztatott a holtankoljak.hu

Itt kapja a legolcsóbb gázolajat és benzint Miskolcon

A 95-ös benzin most a Független Benzinkutak Szövetségének egy tagja, a Palviscsák-Transz Kft. kútján a legolcsóbb, ahol azt literenként 555.0 forintért tankolhatjuk.

A gázolaj pedig most a Mobil Petrolon a legolcsóbb, ahol azt literenként 569.9 forintért vásárolhatjuk meg.

A legdrágább kút 95-ös benzin tekintetében a Mol, ahol annak literjét 581.0 forintért tankolhatjuk.

Gázolaj tekintetében pedig ma a Shell-kút a legdrágább, ahol azt 591.9 forintért kapjuk meg literenként.