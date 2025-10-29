október 29., szerda

Nárcisz névnap

17°
+13
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Üzemanyagárak

39 perce

Még mindig brutálisan emelkedik a gázolaj ára

Címkék#árak#Boon hu#gázolaj ár#benzin

Rég nem látott drágulás van folyamatban a benzinkutakon. A gázolaj ára rohamosan nő kedd óta és ez a tendencia folytatódik szerdán is.

Boon.hu

Ahogyan mindig, most is elsőként tájékoztatjuk olvasóinkat az aktuális üzemanyagár-változásokról. A héten kedden brutális emelkedésnek indult a gázolaj ára, emellett a benzin is drágult. Ha ez ilyen ütemben folytatódik tovább, hamar meg fogják haladni a 600 forintos lélektani határt.

Rohamosan drágul a gázolaj
Rohamosan drágul a gázolaj
Forrás: MW

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Üzemanyagár-változás

A gázolaj ára a héten szerdán még mindig emelkedik, az eheti bruttó 18 forintos drágulás után most még bruttó 3 forinttal. A benzin esetében a nagykereskedelmi ár nem változik.

Ma a következő átlagárakkal találkozhatunk a benzinkutakon:

  • 95-ös benzin: 580 Ft/liter
  • Gázolaj: 590 Ft/liter

- tájékoztatott a holtankoljak.hu

Itt kapja a legolcsóbb gázolajat és benzint Miskolcon

A 95-ös benzin most a Független Benzinkutak Szövetségének egy tagja, a Palviscsák-Transz Kft. kútján a legolcsóbb, ahol azt literenként 555.0 forintért tankolhatjuk.

A gázolaj pedig most a Mobil Petrolon a legolcsóbb, ahol azt literenként 569.9 forintért vásárolhatjuk meg.

A legdrágább kút 95-ös benzin tekintetében a Mol, ahol annak literjét 581.0 forintért tankolhatjuk.

Gázolaj tekintetében pedig ma a Shell-kút a legdrágább, ahol azt 591.9 forintért kapjuk meg literenként.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu