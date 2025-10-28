Borzalmas
43 perce
Ezt nem hiszi el! Egy nap után újra óriásit ugrik az üzemanyagár
Kedden rég nem látott emelkedés volt az üzemanyagárakban. Szerdán ez csaknem ugyan olyan nagy mértékben folytatódik, a gázolaj ára az egekben lesz.
Ahogyan mindig, most is elsőként tájékoztatjuk olvasóinkat az aktuális üzemanyagár-változásokról. Az utóbbi hetekben stagnálást lehetett ugyan tapasztalni, csak pár forintos változások voltak. Ennek most vége, a hét elején kedden jelentősen emelkedett főleg a gázolaj ára. Ezután csupán egy nappal újra nagyot drágul.
