Borzalmas
1 órája
Ezt nem hiszi el! Egy nap után újra óriásit ugrik az üzemanyagár
Kedden rég nem látott emelkedés volt az üzemanyagárakban. Szerdán ez csaknem ugyan olyan nagy mértékben folytatódik, a gázolaj ára az egekben lesz.
Ahogyan mindig, most is elsőként tájékoztatjuk olvasóinkat az aktuális üzemanyagár-változásokról. Az utóbbi hetekben stagnálást lehetett ugyan tapasztalni, csak pár forintos változások voltak. Ennek most vége, a hét elején kedden jelentősen emelkedett főleg a gázolaj ára. Ezután csupán egy nappal újra nagyot drágul.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre