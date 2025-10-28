Ezt nem hiszi el! Egy nap után újra óriásit ugrik az üzemanyagár

Ahogyan mindig, most is elsőként tájékoztatjuk olvasóinkat az aktuális üzemanyagár-változásokról. Az utóbbi hetekben stagnálást lehetett ugyan tapasztalni, csak pár forintos változások voltak. Ennek most vége, a hét elején kedden jelentősen emelkedett főleg a gázolaj ára. Ezután csupán egy nappal újra nagyot drágul.

Nagyon megy felfelé a gázolaj ára

Forrás: boon