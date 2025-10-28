október 28., kedd

SimonSzimonetta névnap

13°
+11
+3
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Borzalmas

1 órája

Ezt nem hiszi el! Egy nap után újra óriásit ugrik az üzemanyagár

Címkék#árak#felfelé#gázolaj ár

Kedden rég nem látott emelkedés volt az üzemanyagárakban. Szerdán ez csaknem ugyan olyan nagy mértékben folytatódik, a gázolaj ára az egekben lesz.

Boon.hu

Ahogyan mindig, most is elsőként tájékoztatjuk olvasóinkat az aktuális üzemanyagár-változásokról. Az utóbbi hetekben stagnálást lehetett ugyan tapasztalni, csak pár forintos változások voltak. Ennek most vége, a hét elején kedden jelentősen emelkedett főleg a gázolaj ára. Ezután csupán egy nappal újra nagyot drágul.

Nagyon megy felfelé a gázolaj ára (A kép illusztráció)
Nagyon megy felfelé a gázolaj ára
Forrás: boon

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu