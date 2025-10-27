Ma tömegek várhatók a benzinkutakon - Rég nem látott drágulás jön hirtelen!

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Rég nem látott változás benzin és gázolaj tekintetében is

A benzin bruttó 5 forinttal, a gázolaj pedig bruttó 10 forinttal lesz drágább a nagykereskedelmi árak tekintetében. Ennek az a legfőbb oka, hogy a Brent olaj hordónkénti ára 5 százalékot emelkedett, köszönhetően az újonnan bejelentett olajszankcióknak, ami Oroszországot érinti elsősorban.

Az áremelkedés kedden már megjelenhet a hazai üzemanyagárakban is.

Ma még a következő átlagárakkal találkozhatunk:

95-ös benzin: 574 Ft/liter

Gázolaj: 578 Ft/liter

- tájékoztatott a holtankoljak.hu

Itt tankolhatja a legolcsóbb gázolajat és benzint Miskolcon

Ma a legolcsóbb kút 95-ös benzin tekintetében a Független Benzinkutak Szövetségének egy tagja, a Palviscsák-Transz Kft. töltőállomása, ahol annak literenkénti ára 547.0 forint.

A gázolaj literenkénti ára most az Auchan-kúton a legolcsóbb, ahol azt 555.0 forintért tankolhatjuk.

A 95-ös benzin most a Shell-kúton a legdrágább, ahol annak literjét 574.9 forintért kaphatjuk meg.

Gázolaj tekintetében pedig most a Mol a legdrágább, ahol azt literenként 578.0 forintért vásárolhatjuk meg.