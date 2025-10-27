1 órája
Ma tömegek várhatók a benzinkutakon - Rég nem látott drágulás jön hirtelen!
Kezdődik. Kedden óriásit emelkedik egyszerre a benzin és a gázolaj ára is! Azt is mutatjuk, ma hol a legolcsóbb tankolni, ne maradjon le a legfrissebb információkról!
Ahogyan mindig, most is elsőként tájékoztatjuk olvasóinkat az aktuális üzemanyagár-változásokról. Az utóbbi hetekben inkább stagnálás volt jellemző, maximum csak 2-3 forinttal nőttek vagy csökkentek a nagykereskedelmi árak. Jelentősen drágulni fog viszont kedden a benzin és a gázolaj is.
Október 23-án újra emelkedett a benzin és a gázolaj ára
Rég nem látott változás benzin és gázolaj tekintetében is
A benzin bruttó 5 forinttal, a gázolaj pedig bruttó 10 forinttal lesz drágább a nagykereskedelmi árak tekintetében. Ennek az a legfőbb oka, hogy a Brent olaj hordónkénti ára 5 százalékot emelkedett, köszönhetően az újonnan bejelentett olajszankcióknak, ami Oroszországot érinti elsősorban.
Az áremelkedés kedden már megjelenhet a hazai üzemanyagárakban is.
Ma még a következő átlagárakkal találkozhatunk:
- 95-ös benzin: 574 Ft/liter
- Gázolaj: 578 Ft/liter
Itt tankolhatja a legolcsóbb gázolajat és benzint Miskolcon
Ma a legolcsóbb kút 95-ös benzin tekintetében a Független Benzinkutak Szövetségének egy tagja, a Palviscsák-Transz Kft. töltőállomása, ahol annak literenkénti ára 547.0 forint.
A gázolaj literenkénti ára most az Auchan-kúton a legolcsóbb, ahol azt 555.0 forintért tankolhatjuk.
A 95-ös benzin most a Shell-kúton a legdrágább, ahol annak literjét 574.9 forintért kaphatjuk meg.
Gázolaj tekintetében pedig most a Mol a legdrágább, ahol azt literenként 578.0 forintért vásárolhatjuk meg.