Rejtélyes gabonakör bukkanhat fel Borsodban?

A gabonakör jelen esetben nem Borsodban, hanem több hónappal ezelőtt Fejér vármegyében jelent meg, de az eset újra ráirányította a fókuszt a gabonakörök jelenségére.

Ez a gabonakör júniusban Lajosmizsén bukkant fel

A szabályos alakzat egy kilenc méteres területen lapította el a gabonát.

A gabonakör nem új jelenség

Nem is olyan régen szinte megszokott volt, hogy rendszeresen találtak gabonaköröket valahol a világban. Eredetét sokan kutatták, ugyanis az utóbbi idők legkülönösebb képződményeinek egyike. A hivatalos megfogalmazás szerint a gabonakörök a gabonatáblákon a szálak megdőlésétől létrejövő alakzatok. Azt tudni kell azonban, hogy szél vagy eső hatására a gabonák megdőlhetnek ugyan, de bonyolult alakzatok, minták nem jönnek létre.

Nincs rá magyarázat

A feljegyzések szerint több évszázadra nyúlik vissza a történet, ugyanis a legelső ismert, rajzzal is ellátott írásos beszámoló 1678-ból, Angliából származik. Mivel nem tudtak elfogadható magyarázatot adni a furcsa képződményekre, azokat az ördög művének tulajdonították. Az úgynevezett gabonakör jelenség az 1970-es években kapott nagyobb nyilvánosságot, amikor Dél-Angliában feljegyezték az első rejtélyes ábrákat, amelyek aztán felbukkantak Németországban, Svájcban, Franciaországban, Új-Zélandon, Japánban, Kanadában, az Egyesült Államokban, Oroszországban, és Olaszországban is.

Ufók nyomai vagy átverés?

1978-ban kezdtek el komolyabban foglalkozni a gabonakörök jelenségével, hiszen ebben az évben kivételesen sok ufóészlelés történt. Rengeteg elmélet született a gabonakörök keletkezéséről, ám mint a megmagyarázhatatlan jelenségeknél megszokott, sokan megtévesztésre használták az eset misztikumát. Néhány alkalommal kiderült, hogy átverés történt. 1991-ben Doug Bower és Dave Chorley bevallotta, hogy ők hozták létre az első gabonakört. Miközben ittasan igyekeztek haza a kocsmából, ufótörténetekkel szórakoztatták egymást.