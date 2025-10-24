32 perce
Rejtélyes gabonakör bukkanhat fel Borsodban?
Kilenc méter átmérőjű kör feküdt el a búzában egyik napról a másikra. Titokzatos gabonakör jelent meg Magyarországon, szinte futótűzként terjedt a híre.
A gabonakör jelen esetben nem Borsodban, hanem több hónappal ezelőtt Fejér vármegyében jelent meg, de az eset újra ráirányította a fókuszt a gabonakörök jelenségére.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
A szabályos alakzat egy kilenc méteres területen lapította el a gabonát.
A gabonakör nem új jelenség
Nem is olyan régen szinte megszokott volt, hogy rendszeresen találtak gabonaköröket valahol a világban. Eredetét sokan kutatták, ugyanis az utóbbi idők legkülönösebb képződményeinek egyike. A hivatalos megfogalmazás szerint a gabonakörök a gabonatáblákon a szálak megdőlésétől létrejövő alakzatok. Azt tudni kell azonban, hogy szél vagy eső hatására a gabonák megdőlhetnek ugyan, de bonyolult alakzatok, minták nem jönnek létre.
Nincs rá magyarázat
A feljegyzések szerint több évszázadra nyúlik vissza a történet, ugyanis a legelső ismert, rajzzal is ellátott írásos beszámoló 1678-ból, Angliából származik. Mivel nem tudtak elfogadható magyarázatot adni a furcsa képződményekre, azokat az ördög művének tulajdonították. Az úgynevezett gabonakör jelenség az 1970-es években kapott nagyobb nyilvánosságot, amikor Dél-Angliában feljegyezték az első rejtélyes ábrákat, amelyek aztán felbukkantak Németországban, Svájcban, Franciaországban, Új-Zélandon, Japánban, Kanadában, az Egyesült Államokban, Oroszországban, és Olaszországban is.
Ufók nyomai vagy átverés?
1978-ban kezdtek el komolyabban foglalkozni a gabonakörök jelenségével, hiszen ebben az évben kivételesen sok ufóészlelés történt. Rengeteg elmélet született a gabonakörök keletkezéséről, ám mint a megmagyarázhatatlan jelenségeknél megszokott, sokan megtévesztésre használták az eset misztikumát. Néhány alkalommal kiderült, hogy átverés történt. 1991-ben Doug Bower és Dave Chorley bevallotta, hogy ők hozták létre az első gabonakört. Miközben ittasan igyekeztek haza a kocsmából, ufótörténetekkel szórakoztatták egymást.
Na, ezért éri meg Borsod-Abaúj-Zemplénbe jönni! Teljes csoda, amit még a helyiek közül is kevesen tudnak!
Gabonakört ugyan még nem, de ufót januárban Miskolcon is észleltek
Egy Miskolc külterületén élő családnak januárban különös tapasztalásban volt része. Károly a családfő mindig izgatottan kémleli a csillagokat a kertjéből, akárhányszor kilép oda. Január 10-én, pénteken pedig elakadt a lélegzete, ugyanis ufót látott az égen és azt fotón meg is örökítette.
Persze a fotó azért felvet kérdéseket, azonban még az is elképzelhető, hogy valóban egy azonosítatlan repülő tárgyról van szó, ami legközelebb egy gabonatábla közepében landol és hagy maga után nyomokat.
Teljesen elvarázsolta a lakókat egy miskolctapolcai kutyus - még titkos rajongója is van (képekkel)
Borsodi tűzoltók munkáját is elismerték, íme a kitüntetettek névsora