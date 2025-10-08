2 órája
Iszonyatos rémtett a zempléni faluban – a múltja sem volt tiszta a gyanúsított férfinak
Egy békés zempléni településen történt a tragédia, amely megrázta az egész országot. Füzérkajatán egy 85 éves mozgáskorlátozott idős asszonyt ölt meg egy 49 éves férfi, akit a rendőrség emberöléssel gyanúsít. A férfi nem ismeretlen a hatóságok előtt: korábban már más gyilkossági ügyben is felmerült a neve.
Füzérkajatán a mai napig nehéz túllépni az eseten
Forrás: TV2
A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Füzérkajatán tavaly egy 85 éves idős nő holttestét találták meg a hatóságok, akit a gyanú szerint baltával ölt meg egy 49 éves férfi. A férfit ittasan mászhatott be áldozatának ablakán és olyan súlyos sérüléseket okott, ami az idős nő halálához vezetett. A sértettnek az átlagost meghaladó lelki és testi gyötrelmet kellett kiállnia – fogalmazott a TV2 Tények című műsorában Jogg Zsolt a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség helyettes szóvivője.
Aznap élettársát is megverte, benyugtatózva, ittas állapotban őrjöngött. Végül élettársa buktatta le a Keleti pályaudvarra szökő tettest, a rendőrök rövid időn belül elfogták, és emberölés bűntettével gyanúsították meg. A boon.hu is beszámolt az esetről, amely sokkolta a település lakóit. A rendőrség most vádat emelt ellene többszörösen minősülő emberölés miatt. Az ügyészség, a büntetett előéletű, előzetes letartóztatásban lévő vádlottal szemben életfogytig tartó fegyházbüntetést indítványozott. Ha az előkészítő ülésen a vádlott beismeri tettét, akkor is életfogytiglani börtön várhat rá, ahonnan legkorábban 30 év múlva szabadulhat.
Nem Füzérkajatán ölt először
A gyanúsított ráadásul korábban más gyilkossági ügyben is a hatóságok látókörébe került. 14 évvel ezelőtt egy máriapócsi idős férfi agyonverése miatt tartóztatták le, de ő ártatlannak vallotta magát. A hazugságvizsgálón végül megbukott és a DNS-ét is megtalálták a helyszínen, de ez nem volt elé a bűnöség igazolásához, így végül felmentették. Tavaly szabadult a börtönből, és élettársához költözött – alig két háznyira attól a nőtől, aki 2024-ben áldozata lett.
"Zárkózott, de indulatos"
A helyiek elmondása szerint a férfi „zárkózott, de indulatos” ember volt, akit sokan kerültek a faluban. A tragédia után a település lakói döbbenten, félelemmel figyelik a hatósági vizsgálatot, és bíznak abban, hogy az igazságszolgáltatás most végleg pontot tesz az ügy végére.
A rendőrség továbbra is vizsgálja a férfi korábbi ügyeit, miközben a lakosságot arra kérik: ne tegyenek igazolatlan feltételezéseket, és hagyják a hatóságokat végezni munkájukat.
