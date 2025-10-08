Iszonyatos rémtett a zempléni faluban – a múltja sem volt tiszta a gyanúsított férfinak

Nem Füzérkajatán ölt először

A gyanúsított ráadásul korábban más gyilkossági ügyben is a hatóságok látókörébe került. 14 évvel ezelőtt egy máriapócsi idős férfi agyonverése miatt tartóztatták le, de ő ártatlannak vallotta magát. A hazugságvizsgálón végül megbukott és a DNS-ét is megtalálták a helyszínen, de ez nem volt elé a bűnöség igazolásához, így végül felmentették. Tavaly szabadult a börtönből, és élettársához költözött – alig két háznyira attól a nőtől, aki 2024-ben áldozata lett.

"Zárkózott, de indulatos"

A helyiek elmondása szerint a férfi „zárkózott, de indulatos” ember volt, akit sokan kerültek a faluban. A tragédia után a település lakói döbbenten, félelemmel figyelik a hatósági vizsgálatot, és bíznak abban, hogy az igazságszolgáltatás most végleg pontot tesz az ügy végére.

A rendőrség továbbra is vizsgálja a férfi korábbi ügyeit, miközben a lakosságot arra kérik: ne tegyenek igazolatlan feltételezéseket, és hagyják a hatóságokat végezni munkájukat.

